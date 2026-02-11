Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a venit cu o serie de teme principale, propuse liderilor europeni.

Eliminarea barierelor birocratice

Aceste bariere limitează comerțul cu bunuri și servicii, având același efect ca și cum ar exista tarife interne de 44 % pentru produsele manufacturate și de 110 % pentru servicii.

Pregătirea terenului pentru expansiunea companiilor din UE

UE are nevoie de companii mai mari, astfel încât acestea să poată concura la nivel global cu marile grupuri din SUA și China, să beneficieze de economii de scară și să își permită cercetarea și dezvoltarea costisitoare.

Protecția industriilor strategice

Aceasta ar include o preferință europeană în sectoare sensibile precum tehnologiile curate și energia regenerabilă, apărarea și industria aerospațială, semiconductorii și cipurile, materiile prime critice, tehnologiile digitale și inteligența artificială, industriile cu consum intens de energie, biotehnologia și industria farmaceutică și industria auto.

Deschidere pentru comerț

Din cauza tensiunilor comerciale cu China și Statele Unite, UE se grăbește să încheie acorduri comerciale cu alte țări și regiuni pentru a-și asigura alternative comerciale stabile.

În puțin peste un an, UE a încheiat negocieri comerciale cu Mexic, Mercosur, Indonezia, Elveția și India, iar acorduri cu Australia, Thailanda, Filipine și Emiratele Arabe Unite sunt în curs de negociere.

Abordarea dependențelor strategice

UE depinde în mare măsură de SUA în ceea ce privește apărarea și serviciile digitale, cum ar fi platformele de streaming de divertisment, serviciile de plată precum Visa și Mastercard sau serviciile pieței de capital. De asemenea, marile platforme sociale și grupuri IT sunt îndeosebi americane, ca și marii producători de softuri de inteligență artificială.

UE depinde în mare măsură de China în ceea ce privește pământurile rare, prelucrarea mineralelor critice, panourile solare, turbinele eoliene și, în general, piesele fabricate pentru lanțurile sale de aprovizionare.

Ce se poate stabili

Liderii UE urmează să discute despre modul în care se poate stabili o preferință pentru produsele fabricate în Europa atunci când sunt achiziționate cu bani publici, despre reconstrucția industriei de apărare a Europei, diversificarea furnizorilor, dezvoltarea propriilor capacități de inteligență artificială, introducerea unui euro digital pentru plăți și dezvoltarea unei piețe de capital la nivelul UE.

