Restricțiile la export impuse de China

Magneții din metale rare alimentează motoarele din piese auto precum oglinzile laterale, difuzoarele, pompele de ulei, ștergătoarele de parbriz și senzorii de scurgere a combustibilului și de frânare. Acestea joacă un rol și mai important în vehiculele electrice, potrivit Reuters.

Deși acordul dintre SUA și China a îndepărtat amenințarea privind aprovizionarea, stocurile au fost epuizate de restricții similare la începutul acestui an, iar Beijingul a îngreunat obținerea licențelor de export.

Iar China a extins restricțiile la exportul de pământuri rare pe 9 octombrie, adăugând cinci noi elemente și controale suplimentare pentru utilizatorii de semiconductori înaintea summitului preconizat între liderii Donald Trump și Xi Jinping. Restricțiile, care vor intra în vigoare pe 8 noiembrie 2025, vizează o gamă largă de materiale critice esențiale pentru tranziția energetică către minerale critice.

Chiar dacă furnizorii chinezi pot onora comenzile noi înainte de intrarea în vigoare a controalelor la export din 8 noiembrie, călătoria pe mare către Europa poate dura 45 de zile, iar amenințarea unui blocaj al pământurilor rare se numără printre numeroasele probleme cu care se confruntă industria auto.

Noua listă chineză de control al exporturilor include elemente precum iterbium, holmiu și europiu, utilizate și la fabricarea automobilelor. China a impus, de asemenea, restricții la exportul de baterii litiu-ion și materiale pentru baterii, ceea ce a generat îngrijorări cu privire la furnizarea de piese pentru vehiculele electrice.

Producătorii auto sunt îngrijorați

Controlul Chinei asupra industriei auto prin intermediul pământurilor rare se numără printre cele mai dificile probleme.

„Ne pot închide în două luni, întreaga industrie auto”, a declarat Ryan Grimm, de la Toyota Motor.

Alte persoane susțin că se așteaptă ca industria auto să „facă stocuri excesive de pământuri rare” înainte de termenul limită. Însă un director executiv de la un furnizor de magneți pentru Hyundai a declarat că, deși a acumulat stocuri la începutul acestui an, „majoritatea s-au epuizat deja”, iar aprovizionarea este limitată.

Unii exportatori chinezi de pământuri rare au primit un val de comenzi de la clienți străini imediat după ce au fost anunțate noile controale la export pe 9 octombrie, au declarat pentru publicația citată trei surse din industrie.

Goldman Sachs semnalează riscul de întrerupere a aprovizionării cu pământuri rare

Goldman Sachs, una dintre cele mai mari și influente bănci de investiții din lume, a semnalat riscurile crescânde pentru lanțurile de aprovizionare globale cu pământuri rare și alte minerale critice, subliniind dominația Chinei în domeniul mineritului și rafinăriilor, mai menționează Reuters.

China controlează 69% din exploatarea globală a pământurilor rare, 92% din rafinare și 98% din producția de magneți, potrivit datelor furnizate de banca de investiții.

Elementele de pământuri rare au devenit un punct fierbinte în geopolitică, deoarece sunt esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie și indispensabile în utilizări variate, de la baterii la cipuri de computer, inteligență artificială și echipamente de apărare.

Goldman Sachs a semnalat samariul, grafitul, lutețiul și terbiul ca fiind deosebit de vulnerabile la restricțiile la export. Samariul, utilizat în magneții rezistenți la căldură din samariu-cobalt, este esențial pentru industria aerospațială și de apărare. Întreruperile în aprovizionarea cu lutețiu și terbiu, utilizate pe scară largă, prezintă, de asemenea, riscuri de pierderi ale PIB-ului.

Banca a evidențiat pământurile rare ușoare, precum ceriul și lantanul, ca viitoare ținte ale restricțiilor, întrucât China are un rol dominant în rafinare și exploatare minieră.

Goldman Sachs a avertizat și că petrolul, cobaltul și gazul natural se confruntă cu riscuri crescânde de întreruperi ale aprovizionării din cauza tensiunilor geopolitice.

