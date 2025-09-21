Cuplul de britanici a ajuns acasă după opt luni de arest în Afganistan

Cuplul britanic Peter și Barbie Reynolds, în vârstă de 80 și respectiv 76 de ani, au fost eliberați după aproape opt luni de detenție în Afganistan. Cei doi au declarat că s-au temut că vor fi executați de talibani.

Soții Reynolds au ajuns sâmbătă pe aeroportul Heathrow din Londra, reunindu-se cu familia lor. Ei au spus că nu li s-a explicat niciodată motivul pentru care au fost arestați în februarie.

„Am început să credem că nu vom mai fi eliberați niciodată sau că eram ținuți până când urma să fim executați. Suntem nedumeriți de ce s-a întâmplat tot acest lucru și suntem foarte fericiți că această încercare s-a terminat”, a declarat Peter pentru presa străină.

La rândul său, soția acestuia în vârstă de 76 de ani a mărturisit că niciodată nu li s-a comunicat motivul pentru care au fost arestați.

„Nu ne-au spus nimic. Chiar și când am fost duși la aeroportul din Kabul, am crezut că poate zburăm undeva pentru tratament medical”, a spus femeia.

Ce s-a întâmplat cu britanicii în Afganistan și cum au fost arestați

Peter și Barbie Reynolds conduceau un program de formare caritabil aprobat de talibani. Ei au fost arestați pe 1 februarie împreună cu interpretul lor, Juya, și o prietenă americană, Faye Hall.

Arestarea a avut loc când se întorceau acasă în provincia Bamyan din centrul Afganistanului. Faye Hall a fost și ea eliberată, în urma unor negocieri conduse de oficiali din Qatar. Soarta lui Juya rămâne necunoscută. Pe lângă faptul că a fost interpret pentru cuplu, el l-a îngrijit și pe Peter Reynolds, care are nevoie de medicamente regulate pentru inimă.

Vineri, potrivit sursei citate mai sus, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe taliban, Abdul Qahar Balkhi, a declarat că cuplul „a încălcat legile Afganistanului” și a fost eliberat din custodie „în urma procesului judiciar”. În 2024, talibanii au dat reguli stricte și pentru bărbați din Afganistan, nu doar pentru femei.

Cei doi soți britanici au povestit cum au fost zilele de închisoare din Afganistan

Potrivit experților ONU, cuplul a fost ținut inițial într-o unitate de maximă securitate, „apoi în celule subterane, fără lumina zilei, înainte de a fi transferați” serviciilor de informații din Kabul.

Barbie a spus că cea mai grea parte a ultimelor opt luni a fost „să-mi văd soțul de 80 de ani luptându-se să urce în spatele unui camion de poliție cu mâinile și gleznele înlănțuite”.

Peter și Barbie Reynolds s-au căsătorit într-o biserică nou deschisă în Kabul în 1970 și au petrecut aproape două decenii trăind în Afganistan, conducând programe educaționale pentru femei și copii. În ciuda încercării prin care au trecut, Barbie a spus că speră să se întoarcă.

„Așteptăm cu nerăbdare să ne întoarcem în Afganistan dacă putem. Suntem cetățeni afgani”, a mai spus femeia.

Cum au reacționat copiii britanicilor când s-au întors acasă

Cei patru copii ai cuplului și-au exprimat „bucuria imensă” pentru eliberarea părinților lor. Fiul lor, Jonathan Reynolds, a declarat pentru BBC că este „extaziat și enorm de recunoscător” celor care au fost implicați în asigurarea eliberării lor.

Într-o declarație comună de vineri, cei patru copii au spus: „Această experiență ne-a reamintit puterea diplomației, empatiei și cooperării internaționale”.

