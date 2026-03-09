Cuplul a avut un aliat neașteptat: inteligența artificială

„Când ne-am hotărât să construim o casă la sfârșitul lui 2024, nu aveam deloc experiență în domeniu”, spune Anne Leijdekkers, relatează Business Insider.

„Simone nici măcar nu mai vopsise vreodată un perete”.

Cu toate acestea, cuplul a avut un aliat neașteptat: inteligența artificială.

„ChatGPT a apărut exact la momentul potrivit. Seară de seară îi puneam întrebări despre aproape orice”, povestește Anne.

Pentru Anne, ideea unei case de dimensiuni mici nu era nouă.

„Una dintre cele mai bune prietene ale mele este arhitectă și și-a construit propria casă acum 10 ani. Atunci era un concept nou pentru mine, dar mereu am visat să trăiesc diferit. Nu m-am văzut niciodată mutându-mă într-o casă tradițională, plictisitoare, olandeză”.

Simone, pe de altă parte, a descoperit recent acest stil de viață.

„Când m-am mutat din Germania în Olanda cu Anne acum trei ani, lucram în tech și câștigam bine. Simțeam presiunea socială că ar trebui să-mi cumpăr o casă, dar nu m-am simțit confortabil cu ideea de a avea un credit ipotecar pe 20 de ani”, explică el.

Refuzul care i-a împins să își construiască singuri casa

Vizita la casa de mici dimensiuni a prietenei lui Anne l-a făcut pe Simone să fie sceptic.

„Mi s-a părut foarte mică, nu eram convins de idee”.

Totuși, lucrurile s-au schimbat când au vizitat o altă casă mică de vânzare în Rotterdam.

„Era mare și luminoasă, și mi-am dat seama că o casă mică nu trebuie să fie chiar atât de mică. Am fost cucerit”.

După ce au fost refuzați la achiziționarea casei din Rotterdam, cuplul a decis să își construiască propria locuință.

„Am propus ideea părinților noștri la sfârșitul lui 2024 și am petrecut primele două luni din 2025 planificând și desenând casa. Prietenul meu arhitect ne-a ajutat cu schițele și partea conceptuală”, povestește Anne.

Cei doi au început construcția în februarie 2025

„Foloseam ChatGPT constant, mult mai des decât YouTube, pe care îl consultam pentru sarcini specifice, cum ar fi cum să construim acoperișul”, continuă ea.

Simone subliniază utilitatea inteligenței artificiale în procesul de construcție: „Puneam întrebări foarte concrete și foloseam ChatGPT pentru a analiza ce s-ar întâmpla dacă ne abatem de la plan și facem lucrurile diferit. Ne ajuta să ne clarificăm gândurile”.

Pe lângă informațiile tehnice, AI-ul i-a ajutat să gestioneze aspectele financiare și cele de organizare.

„Am avut de cumpărat aproximativ 250 de articole pentru construcția casei. Cu atât de multe materiale de urmărit, ChatGPT ne-a ajutat să calculăm cantitățile și ordinea în care să le achiziționăm”, adaugă Simone.

„De asemenea, ne-a fost util pentru împărțirea costurilor”.

Nu toate răspunsurile ChatGPT au fost corecte

Cu toate acestea, Simone avertizează că nu toate răspunsurile ChatGPT au fost corecte.

„Uneori, dacă nu avea un răspuns imediat, ne oferea informații greșite. După ce discutam cu prietenul nostru arhitect, ne dădeam seama de erori”.

Anne subliniază importanța contribuției umane în proiect.

„Tatăl meu ne-a ajutat să instalăm electricitatea și apa. De asemenea, prietenul arhitect ne-a ajutat cu ventilația și izolația. A fost esențial să avem pe cineva care să pună totul în context”.

Construirea casei a durat cinci luni, iar cei doi locuiesc acum în ea. Anne recunoaște că, deși ar fi fost posibil să finalizeze proiectul doar cu ajutorul ChatGPT, calitatea locuinței nu ar fi fost aceeași.

„Practic, ar fi durat mai mult, iar sfaturile prietenului nostru ne-au economisit mult timp”.