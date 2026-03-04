Tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute în Sri Lanka

Din cauza pensiilor considerate prea mici în raport cu costul vieții, tot mai mulți francezi aleg să își petreacă anii de pensionare în afara Hexagonului. Mulți caută o soluție care să le permită menținerea unui nivel bun de trai, fără restricții financiare majore.

Clima este un criteriu important, însă bugetul rămâne decisiv. Acest aspect a fost analizat de revista International Living în clasamentul destinațiilor cele mai ieftine pentru pensionare în 2026.

Pentru realizarea topului, redacția s-a bazat pe bugete lunare reale și pe mărturiile celor care au decis să se mute acolo. Obiectivul a fost evaluarea concretă a ceea ce permite un anumit buget în ceea ce privește locuința, alimentația, transportul, activitățile de recreere și serviciile medicale.

2.050 de euro pe lună pentru o viață trăită într-un „lux incredibil”

Concluzia studiului arată că Sri Lanka este cea mai accesibilă destinație pentru seniorii care își doresc o pensionare confortabilă în 2026.

Potrivit cifrelor prezentate, un buget lunar de aproximativ 2.050 de euro este suficient pentru a trăi foarte confortabil. Suma include chiria unei vile la malul mării, utilitățile precum apa și electricitatea, cumpărăturile, mesele la restaurant, transportul și activitățile de agrement.

„Este locul cel mai ieftin pe care îl cunosc pe acest continent și, totodată, unul dintre cele mai frumoase”, a declarat un pensionar intervievat în cadrul studiului, potrivit journaldesfemmes.fr.

Acesta a explicat că trăiește împreună cu soția sa în „un lux incredibil cu 2.200 de dolari pe lună”, adică puțin peste 2.000 de euro pentru două persoane. Bugetul acoperă „o vilă la malul mării, călătorii prin insulă, mese la restaurant aproape tot timpul, masaje tradiționale, participarea la evenimente sportive, tratamente spa pentru soția mea și momente de relaxare cu prietenii”.

Cât costă concret traiul pe insulă

În detaliu, vila cu grădină și piscină privată costă aproximativ 360 de euro pe lună, la care se adaugă circa 50 de euro pentru utilități.

Mesele la restaurant sunt considerate accesibile: un meniu cu trei feluri pentru două persoane, băuturi incluse, costă în jur de 45 de euro: „Una dintre mesele noastre preferate cu fructe de mare, pe malul mării – homar, crab, creveți, pește și stridii pentru două persoane – costă doar 35 de dolari”.

Piețele locale reduc și mai mult cheltuielile: un pește proaspăt pentru două persoane costă puțin peste 3 euro, iar un ananas mai puțin de 20 de cenți.

Transportul urmează aceeași logică a prețurilor reduse. O călătorie cu trenul de două ore costă sub un euro, iar deplasările scurte cu tuk-tuk-ul sunt în jur de 2 euro.

Alte destinații ieftine din clasament

În clasamentul realizat de International Living, alte țări asiatice bine clasate sunt Vietnam, Thailanda, Bali și Malaysia. Totuși, pentru 2026, insula considerată cea mai accesibilă pentru o pensionare la soare, în condiții de confort ridicat, rămâne Sri Lanka.

Un alt avantaj major este faptul că această destinație oferă unul dintre cele mai simple și mai ieftine vize de pensionare din Asia. Existența unităților medicale private moderne în capitală și procedurile administrative accesibile sunt elemente importante pentru cei care iau în calcul o relocare pe termen lung.

O altă destinație preferată de pensionarii francezi este orașul Agadir din Maroc. Scăldată în soare pe tot parcursul anului, stațiunea de la Atlantic atrage numeroși seniori care caută un stil de viață plăcut și accesibil. Mulți dintre ei spun că pot trăi fără griji cu 1.000 de euro pe lună, incluzând cazarea și mâncarea.

Cum poți obține rezidența în Sri Lanka

Poți obține rezidența în Sri Lanka prin vize de rezidență temporară sau programe speciale precum Resident Guest Scheme, accesibile străinilor cu venituri stabile, investiții sau legături familiale.

Procesul implică depunerea cererii la Departamentul de Imigrare și Emigrație (Colombo), cu aprobare prealabilă înainte de sosire.

Tipuri de Rezidență

  • Residence Visa (1 an renovabil): Pentru soț/soție de cetățean srilankez, studenți, angajați în proiecte guvernamentale, investitori (recomandare BOI), pensionari cu venituri mari.
  • Resident Guest Scheme: Depune 250.000 USD în cont special sau venit lunar 2.000 USD (titular) + 1.000 USD/familie; cost anual 200 USD/persoană.
  • Digital Nomad Visa (nou 2026): Venit minim 2.000 USD/lună, taxă 500 USD, pentru remote workers.

Pași și Documente

  1. Reprezentant local depune cerere la Department of Immigration & Emigration pentru aprobare.
  2. Obține Entry Visa (30 zile) de la ambasadă/consulat.
  3. La sosire, în 30 zile: Mergi la imigrări pentru ștampilă Residence Visa.
    Documente: Pașaport (valid 6+ luni), formular, cazier, certificat naștere/căsătorie, scrisoare angajator/BOI, asigurare medicală, permisiune muncă.
