Livrări de până la 150 de colete pe zi

Chiril Burcă, un moldovean în vârstă de 30 de ani, este curier din 2019 și povestește despre presiunea muncii și volumul mare de colete pe care trebuie să le livreze zilnic.

Tânărul a ajuns în Italia la vârsta de 14 ani și spune că a devenit șofer de livrări aproape întâmplător. În prezent lucrează pentru compania Tdu, una dintre cele zece firme subcontractoare care operează pentru Amazon în depozitele din zona Bologna.

Cu un contract part-time, el muncește trei zile pe săptămână, câte 8 ore și 40 de minute pe zi, și câștigă aproximativ 1.400 de euro pe lună.

În fiecare zi trebuie să efectueze între 120 și 150 de opriri pentru livrarea coletelor.

500 de euro, reținuți pentru o mică avarie

Din salariile pe lunile ianuarie și februarie, compania i-a reținut în total 500 de euro, în două tranșe, pentru o mică avarie produsă la dubă. Incidentul s-a petrecut la începutul lunii noiembrie, la finalul programului.

„Chiar înainte de a reveni la depozit, am mers la o benzinărie din apropiere pentru alimentare și am greșit o manevră de mers înapoi, lovind ușor vehiculul unui coleg”, a declarat Chiril pentru Corriere della Sera.

Compania a considerat că accidentul a fost provocat din culpă gravă și i-a imputat costurile.

Burcă spune că a fost surprins de decizie: „Culpă gravă înseamnă să conduci sub influența alcoolului sau a drogurilor ori să deteriorezi intenționat vehiculul. Nu este cazul meu”.

Potrivit curierului, evaluarea gravității incidentului ar trebui făcută de un judecător, nu de companie. El a primit o notificare în care paguba era estimată la peste 600 de euro, iar compania i-a reținut 500 de euro, suma reprezentând franșiza prevăzută de noul contract colectiv.

Cu sprijinul sindicatului Filt-Cgil, a contestat decizia invocând un articol din contract care prevede că prima franșiză ar trebui să fie suportată de companie. Firma a respins însă solicitarea, argumentând că regula nu se aplică în cazul unei culpe grave.

„Teama de a nu livra toate coletele creează anxietate”

Curierul moldovean spune că acesta este al doilea incident minor în șapte ani de muncă. Prima dată, în urmă cu câțiva ani, a fost nevoit să plătească 250 de euro.

El recunoaște însă că presiunea livrărilor este mare: „Acum, cu mai multă experiență, am învățat să gestionez stresul. Dar teama de a nu reuși să livrezi toate coletele creează anxietate”.

În primii ani de muncă, atunci când lucra cu normă întreagă, spune că ajungea acasă atât de tensionat încât îi cerea soției să îl lase în liniște cel puțin o jumătate de oră pentru a se calma.

Dacă ar avea ocazia să transmită un mesaj companiei, Burcă spune că ar cere evitarea procedurilor disciplinare considerate nedrepte și respectarea drepturilor angajaților, mulți colegi așteptând încă plata orelor suplimentare acumulate.

În ceea ce îl privește, mărturisește că încearcă să evite orele suplimentare ori de câte ori este posibil.

Ce salarii se plătesc în domeniul serviciilor de curierat, în România

La sfârșitul anului trecut, un manipulant de colete încasa lunar în medie 3.500 de lei net, în vreme ce un curier era plătit cu 4.000 de lei, iar un dispecer de transport – cu 5.000 de lei în medie, potrivit datelor Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

În noiembrie 2025, pe eJobs.ro erau disponibile peste 22.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro erau deschise peste 6.200 de poziții.

