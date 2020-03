De Ana Hațeg,

Cursul, care poate fi urmat pe Coursera, e recomandat de psihologi în special în această perioadă, când izolarea ne face anxioși și depresivi.

“Nu doar sănătatea noastră fizică e amenințată în această perioadă, ci și sănătatea mintală”, a declarat pentru CNN Laurie Santos, creatoarea cursului, intitulat “The Science of Well Being/ Știința stării de bine”.

Laurie Santos explică în această prelegere, care a fost un fenomen încă de la început, că, deși interacțiunea socială este importantă, starea de bine și chiar fericirea pot fi atinse și în lipsa ei, prin cultivarea unor obiceiuri sănătoase.

Ideea i-a venit când a-nceput să petreacă mai mult timp cu studenții săi, nu doar în clasă, ci și în pauze și la masă. Atunci a văzut că tinerii se confruntă cu o mulțime de probleme și sunt într-o stare psihică precară.

Ca urmare, a-nceput să le explice, la ore, care sunt mecanismele psihologice și biologice care ajută la obținerea unei stări de bine și cum neuroștiința îi poate ajuta să aibă o viață mai bună.

Apoi a dezvoltat și cursuri practice, în timpul cărora, prin exerciții, studenții erau învățați cum să-și reprogrameze creierul pentru a gândi pozitiv.

Un sfert dintre studenții de la Yale au urmat cursul lui Santos, care a devenit, astfel, cel mai popular din istoria de peste 300 de ani a prestigioasei universități.

Ce ne învață acest curs?

Creierul ne minte tot timpul. În mod greșit, ne dorim foarte multe lucruri care nu ne sunt necesare. Mulți cred că secretul fericirii stă într-o slujbă mai bună, o casă mai mare sau un partener de viață mai frumos. Complet greșit. Fericirea chiar vine din lucruri mărunte. Laurie Santos, creatoarea cursului:

Conform creatorei cursului, ca să atingem acea stare de bine despre care vorbește trebuie, printre altele:

să interacționăm – acum, doar în mediul online, desigur.

să fim prezenți când cei dragi ne-o cer.

să fim recunoscători pentru ce avem sau primim.

să trăim clipa.

să ne creăm rutine care să ne mențină sănătoși.

să facem lucruri care ne plac.

