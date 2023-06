„La aterizarea pe aeroportul Brașov, aeronava Dan Air a întâmpinat o ingestie la motor a unor păsări ceea ce impune controale tehnice amănunțite”, transmite compania înființată în 2017.

„Din păcate, pe aeroportul Brașov nu există nicio organizație de întreținere, așa că DEDALUS TECH de la Craiova, RAS TEHNIC și SUN AVIATION de la București se îndreptă către Brașov pentru a interveni și a remedia situația”, însă, din cauza aglomerației, de pe Valea Prahovei, „intervenția organizațiilor suport este îngreunată de distanța mare de deplasare”.

Așadar, pentru siguranța dvs. suntem nevoiți să întârziem operarea zborurilor DN257 și DN258 (Brașov – Londra – Brașov) cu 6 ore. Comunicat Dan Air:

Din cauza situației aeroportului Brașov, care se închide la ora 19.00, zborul Londra-Brașov ar urma să aterizeze la Otopeni, de unde călătorii vor fi preluați cu autocare.

„Ne cerem scuze pentru toate inconvenientele însă vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a rezolva situația”, mai scriu cei de la Dan Air.

Potrivit experților în aviație, astfel de incidente pot să nu aibă niciun efect asupra aeronavei, dar pot duce și la oprirea unuia sau a ambelor motoare. Aeronava afectată rămâne la sol până la expertizarea specialiștilor.

Recomandări Cum au murit într-o fracțiune de secundă, în adâncul oceanului, pasagerii submarinului Titan. Senzorii secreți ai Marinei SUA au detectat încă de duminică un sunet suspect

Compania Dan Air, înființată inițial ca Just Us Air și redenumită în 2021, a operat zboruri charter și zboruri wet lease cu propriile aeronave pentru diverse alte companii aeriene și a început operațiuni regulate de zboruri pentru pasageri sub propria marcă în această lună.

Dan Air zboară de pe Otopeni către Barcelona, Beirut, Berlin, Bruxelles, Budapesta, Londra-Gatwick, Milano-Linate, München, Nürnberg, Roma-Fiumicino și Tel Aviv. De la Brașov are curse către Barcelona, Bruxelles, Budapesta, Londra-Gatwick, Milano-Linate, München și Nürnberg,

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Wow, Corina Caciuc a înflorit lângă Reghe! Cum arată azi tânăra de 30 de ani. Ce schimbare, ce atitudine!

FANATIK.RO De ce îngrășământ natural ai nevoie vara. Se folosește din iunie până în august pentru cele mai tari rezultate

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro "Degeaba ai totul, dacă nu ai parte de iubire". Diana a murit în braţele colegilor săi la doar 26 de ani, după ce a băut un litru de antigel

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop egiptean Mihai Voropchievici. Nativii care vor reuși mereu în viață. 'Îi iubește destinul. Sunt ‘bântuiți’ de noroc!'