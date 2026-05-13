Suspecţii ar fi pretins şi primit bani de la paciente în perioada 27 noiembrie 2023 – 9 ianuarie 2026

Potrivit anchetei, în perioada 27 noiembrie 2023 – 9 ianuarie 2026, suspecţii ar fi pretins şi primit bani de la paciente pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale, ecografii şi controale medicale, condiţionând actul medical.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în perioada 27.11.2023 – 09.01.2026, persoanele cercetate, având atribuţii în cadrul unei unităţi medicale, ar fi pretins şi primit în mod repetat diferite sume de bani de la paciente pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale, ecografii şi controale medicale de specialitate, condiţionând astfel actul medical.

De asemenea, unele dintre acestea ar fi facilitat efectuarea unor consultaţii şi investigaţii medicale contra cost, inclusiv pentru paciente neasigurate, indicând modalităţi prin care acestea să declare în mod nereal că beneficiază de asigurare medicală ori de trimiteri medicale”, conform sursei citate.

Ce au descoperit anchetatorii la percheziții

În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile suspecţilor, anchetatorii au descoperit sume de bani semnificative: aproximativ 30.960 de euro, 800 de dolari şi 16.450 de lei. Cei cinci medici au fost audiaţi, iar autorităţile au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Potrivit unor surse judiciare, cei cinci suspecţi sunt angajaţi ai spitalului din Bolintin.

