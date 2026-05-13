Universitatea Craiova a câștigat Cupa României. A învins-o pe U Cluj la lovituri de departajare

13 mai - Acum 8 ore Universitatea Craiova a câștigat Cupa României După 0-0 la finalul celor 120 de minute, oltenii s-au impus cu 6-5 la loviturile de departajare.

13 mai - Acum 8 ore Meciul se va decide la loviturile de departajare Fluier final, meciul se va decide la loviturile de departajare.

13 mai - Acum 8 ore Momente tensionate în careul ardelenilor Min. 104: Au fost momente tensionate în careul ardelenilor, înainte de executarea unui corner. Mai precis, totul a pornit de la un conflict dintre Bic și Teles. După ce a fost împins de român, jucătorul Craiovei a căzut ușor. Și pe marginea terenului a fost tensiune, între staff-uri.

13 mai - Acum 9 ore Se vor juca prelungiri Egal după 90 de minute, se joacă prelungiri.

13 mai - Acum 9 ore Schimbările din min. 83 La Craiova, în min. 83 iese Baiaram, intră Crețu. Încă două schimbări la U Cluj: ies Nistor și Drammeh, intră Codrea și Mendy.

13 mai - Acum 9 ore Capradossi este schimbat la 21 de minute de la intrare Min. 81: Capradossi suferă o problemă medicală și este schimbat la 21 de minute de la intrare. În locul lui intră Stanojev.

13 mai - Acum 9 ore Min 67: intră Teles și Matei Min. 67: ies Băluță și Băsceanu, intră Teles și Matei.

13 mai - Acum 9 ore Schimbare U Cluj în minutul 60 În minutul 60 ies El Sawy și Macalou, intră Capradossi și Atanas Trică.

13 mai - Acum 9 ore Două schimbări la Craiova Două schimbări la Craiova, în minutul 57: ies Cicâldău și Etim, intră Anzor și Al Hamlawi.

13 mai - Acum 10 ore A început repriza secundă Pe Stadionul Municipal din Sibiu a început repriza a doua.

13 mai - Acum 10 ore Final de primă repriză la Sibiu Pauză la Sibiu, după o primă repriză: U Cluj – Universitatea Craiova 0-0.

13 mai - Acum 10 ore Băluță trage din mijlocul careului În minutul 33, Băluță trage din mijlocul careului, dar mingea trece mult peste.

13 mai - Acum 10 ore Macalou a trimis mingea în poarta goală Macalou a trimis în minutul 25 mingea în poarta goală. Totuși, acesta se afla în ofsaid.

13 mai - Acum 10 ore Cicâldău a primit galben pentru simulare În minutul 17, Cicâldău a primit galben pentru simulare. Acesta a forțat o cădere într-un duel cu Chipciu.

13 mai - Acum 11 ore Meciul a început Craiova a avut lovitura de start. Pe Stadionul Municipal din Sibiu se află aproape 12.000 de spectatori.

13 mai - Acum 11 ore Echipele de start la U Cluj – Craiova U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, Codrea, Trică, Capradossi, O. Mendy, Stanojev, Postolachi, G. Simion

Antrenor: Cristiano Bergodi Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Băsceanu, Etim, Baiaram

Rezerve: Goncalves, F. Ștefan, A. Crețu, Anzor, Al Hamlawi, M. Rădulescu, Mogoș, Teles, D. Matei

Antrenor: Filipe Coelho

13 mai - Acum 12 ore „Hai Craiova, hai băieții, cu oltenii nu e de glumit”, răsună în Sibiu

13 mai - Acum 13 ore Fanii lui U Cluj fac și ei o atmosferă senzațională în Sibiu VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

13 mai - Acum 13 ore Fanii Craiovei „au cucerit” centrul Sibiului Imnul Craiovei răsună în Piața Centrală din Sibiu VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

13 mai - Acum 14 ore Un suporter din Cluj a plecat cu căruța la finala Cupei de la Sibiu Când pasiunea pentru fotbal este mare, nimic nu îți stă în cale. Un suporter din Cluj a plecat cu căruța la finala Cupei României de la Sibiu. Atelajul a fost împodobit cu stegulețe și fanioane, mingi de fotbal, dar și o cupă. „O să ajungem după vreo 7 ore și nici vremea nu ne ajută, plouă torențial", a spus microbistul. A pornit la drum alături de iapa Gloria și cățelul Zorba, cei mai buni prieteni necuvântători ai săi, hotărât să nu rateze sub nicio formă marele meci de miercuri seară.

13 mai - Acum 15 ore Singura echipă din România care a luat Cupa fără să joace în prima ligă vreodată Povestea echipei Arieșul Turda rămâne una greu de egalat în fotbalul românesc, fiind singura formație care a cucerit Cupa României fără să fi activat vreodată pe prima scenă a țării. În 1961, deși ocupau doar locul șase în divizia secundă, turdenii au scris istorie la București, învingând Rapidul în finală, după un parcurs de sacrificiu în care au eliminat nume grele precum UTA sau Știința Timișoara Într-un interviu dat la mai bine de 50 de ani după meci, singurul supraviețuitor al finalei spunea că rapidiștii erau atât de siguri c-o să-i învingă pe turdeni, încât pregătiseră deja cheful de după. Închiriaseră un restaurant în București și chiar îi invitaseră pe fotbaliștii Arieșului să vină și ei la petrecere, potrivit Vice.

13 mai - Acum 15 ore Prima echipă din divizia B care a reușit să câștige Cupa României Cu mult timp înaintea altor echipe mici, Metalul Reșița a demonstrat în 1954 că trofeul este accesibil oricui, fiind prima echipă din Divizia B care a reușit să câștige Cupa României. În finală, Metalul Reșița, echipă care încheiase pe locul 7 în seria a II-a a Diviziei B, a învins pe Dinamo. În drumul spre finală, reșițenii au trecut de alte patru prim-divizionare. Din lotul Metalului făceau parte șapte lăcătuși-mecanici, patru funcționari și câte un forjor, strungar, oțelar, electrician și impiegat. Niciuna dintre cele două finaliste nu mai ajunsese până la acest nivel în Cupa României. Cristi Chivu își leagă începuturile fotbalistice de CSM Reșita

13 mai - Acum 15 ore Mihai Rotaru, cu trenul, alături de fanii Craiovei Mihai Rotaru, patronul Universității, a renunțat la zborul charter alături de echipă pentru a parcurge drumul spre marea finală de la Sibiu cu trenul, în mijlocul suporterilor. 150 de jandarmi și polițiști au fost mobilizați pentru a-i însoți până la tren pe fanii olteni. Mihai Rotaru, cu șapcă și fular la gât, în mijlocul suporterilor, Foto: Andrei Crăițoiu / GSP / Libertatea

13 mai - Acum 17 ore Golgheterul all-time al Cupei României Ionel Dănciulescu este golgheterul all-time al Cupei României, cu 41 de goluri marcate, fiind urmat de Florea Voinea (39 goluri). Aceștia au dominat competiția istoric, marcând pentru echipe de top precum Dinamo București și Steaua București.

13 mai - Acum 17 ore Topul antrenorilor laureați all-time în Cupa României Liderul all-time rămâne Ioan Andone, singurul antrenor care a reușit să își treacă în palmares patru trofee. Acesta le-a cucerit cu două echipe diferite, Dinamo București și CFR Cluj. Alți 7 tehnicieni au, fiecare, câte trei Cupe câștigate, o listă selectă cu nume uriașe ale fotbalului românesc, de la Iuliu Baratky sau Ștefan Kovacs spre Emeric Ienei, Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu, potrivit site-ului FRF. Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a mai câștigat Cupa României Betano, și asta chiar de două ori, laureat al edițiilor consecutive 2022 și 2023, pe banca formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Ioan Andone si Mircea Lucescu FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

13 mai - Acum 19 ore Războiul piețelor la Sibiu: oltenii acuză un tratament preferențial pentru „U” Cluj și cer egalitate înainte de finală Organizarea suporterilor a declanșat un conflict diplomatic între cele două finaliste. În timp ce fanii clujeni au ocupat deja Piața Mare, delegația Craiovei este revoltată de faptul că solicitarea lor pentru Piața Mică a fost respinsă, forțând autoritățile să medieze o situație ce riscă să compromită spectacolul din această seară, potrivit GSP.ro.

13 mai - Acum 19 ore Curiozități ale competiției: Cea mai neașteptată finală din istoria Cupei României Singura dată când trofeul Cupei României a fost disputat între o echipă din Liga a Doua și una din Liga a Treia rămâne un reper de neatins în istoria noastră sportivă. O adevărată poveste de tip „Cenușăreasa” a marcat vara anului 1973, când micuța echipă Chimia Râmnicu Vâlcea a uimit o țară întreagă. Aflată doar pe locul 10 în divizia secundă, formația vâlceană a reușit imposibilul: a eliminat campioana FC Argeș și a ridicat trofeul pe fostul stadion „23 August”, după un 3 la 0 sec în fața Constructorului Galați, potrivit GSP.ro. Cel mai sonor nume din lotul oltenilor era Costică Donose, cel ce ulterior avea să fie decarul Craiovei Maxima.

13 mai - Acum 20 ore Echipe probabile U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Capradossi, Coubiș, Chipciu – Bic, Drammeh, Mendy – Stanojev, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, I. Cristea, Mendy, A. Trică, Nistor, Macalou, Codrea, M. Silva, Fabry

Antrenor: Cristiano Bergodi Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Screciu, Stevanovic – Mora, Anzor, Cicâldău, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Nsimba

Rezerve: Gonçalves, Mogoș, Mora, Fl. Ștefan, Crețu, Baiaram, Băsceanu, Mora, Teles, Rădulescu, Etim, Assad

Antrenor: Filipe Coelho

13 mai - Acum 21 ore Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj: „Au ajuns cele mai bune echipe în finală” Cristiano Bergodi prefațează cel mai încins final de sezon, înaintea duelurilor de foc împotriva fostei sale echipe, Universitatea Craiova, care vor decide soarta trofeelor în doar patru zile. Cristiano Bergodi și U Cluj, în luptă pentru titlu și Cupă, Foto: Profimedia „Pentru mine e o mândrie, chiar dacă n-am reușit. Am fost aproape cu Craiova, am amintiri frumoase acolo. Eu mă gândesc la meciul de Cupă acum. Jucătorii sunt liniștiți. Am jucători cu experiență cu un mix de jucători tineri. Echipa e pregătită din toate punctele de vedere. S-a adunat oboseala, dar e firesc. Jucătorii nu simt presiune. Cupa României era un obiectiv, dar campionatul nu era. Au ajuns cele mai bune echipe în finală. Craiova e bună, noi suntem bunicei. Cred că merita Craiova să fie aici, a fost constantă de la început. Noi am venit din spate, eu nu am început sezonul aici. Cele mai bune echipe se luptă și pentru Cupă și pentru campionat. Nu e ușor, nu mi s-a întâmplat niciodată să joc două meciuri contra aceleiași echipă, finala de Cupă și peste 4 zile finala de campionat.”, a declarat Bergodi.

13 mai - Acum 21 ore Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova: „Fotbalul românesc are formații bune și antrenori foarte buni" Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, rămâne echilibrat înaintea marii finale și pune succesul echipei pe seama muncii constante din ultimele zece luni, avertizând însă că trofeul este dorit la fel de mult și de adversari. Filipe Coelho spune că fotbalul românesc are formații bune și antrenori foarte buni, Foto: Profimedia „Dacă vă uitați pe clasament, e clar că vorbim de cele două echipe care se află în vârful ierarhiei SuperLigii. Dar asta nu înseamnă că celelalte echipe care nu au ajuns aici nu ar fi meritat să fie în această finală, mai ales că fotbalul românesc are formații bune și antrenori foarte buni. Ar fi fost imposibil să ne aflăm în această situație, să luptăm pentru acest trofeu dacă nu ar fi fost munca din cele 10 luni dinainte. Este meritul jucătorilor în special, al suporterilor care ne-au ajutat în toate momentele dificile și acum ne aflăm în această situație de a fi la un singur pas de a obține trofeul. Acest trofeu poate să aducă multe bucurii pentru oraș, pentru suporteri, dar nu putem să uităm și cealaltă parte și faptul că și adversarii își doresc același lucru ca și noi", a declarat Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova. U Cluj a câștigat Cupa o singură dată, în timp ce U Craiova a adunat șapte trofee „Șepcile roșii" de la U Cluj ajung în finală după un parcurs spectaculos. În semifinale, au învins FC Argeș cu 5-4 la loviturile de departajare, după un rezultat de 1-1 în timpul regulamentar. De partea cealaltă, Universitatea Craiova, care se mândrește cu șapte Cupe ale României în palmares, a trecut de CFR Cluj (3-1) în sferturi și de Dinamo București în semifinale, tot la penalty-uri, după un meci încheiat 1-1, potrivit News.ro. Pe banca tehnică, duelul se anunță la fel de captivant. Cristiano Bergodi, antrenorul italian al Universității Cluj, are deja două Cupe ale României în palmares, cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, precum și două Supercupe. În contrast, Filipe Coelho, la cârma Craiovei din noiembrie 2025, vizează primul său trofeu major din carieră, după ce a antrenat anterior doar în Portugalia. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj joacă finala Cupei României la fotbal din 2026 Rivalitate istorică și cifre spectaculoase: 18 trofee ale Cupei României sunt împărțite între jucătorii celor două echipe Cele două echipe au o rivalitate puternică, reflectată și în palmaresul lor. U Cluj a câștigat Cupa o singură dată, în 1965, participând însă la alte cinci finale, ultima în 2023. Craiova a adunat șapte trofee, cel mai recent în 2021, și a mai jucat două finale. Confruntările directe din ultimii cinci ani, 12 la număr, au fost dominate de olteni, care au obținut cinci victorii, față de doar două ale clujenilor, în timp ce cinci meciuri s-au încheiat la egalitate. În total, s-au marcat 27 de goluri în aceste partide, asigurând un spectacol constant. De asemenea, 18 trofee ale Cupei României sunt împărțite între jucătorii celor două echipe. Printre cei mai titrați se numără Ovidiu Bic (două trofee) de la U Cluj și Nicușor Bancu (două trofee) de la Craiova. Un fapt inedit este că patru jucători din lotul clujenilor au evoluat anterior pentru Universitatea Craiova, în timp ce Darius Fălcășan din tabăra olteană a fost junior la U Cluj între 2014 și 2023. Ziua Europei și o brigadă de arbitraj de top Finala Cupei României va coincide cu celebrarea Zilei Europei. Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Comisia Europeană, a pregătit momente simbolice. Echipele vor intra pe teren pe acordurile „Odei Bucuriei" de Beethoven, iar căpitanii vor purta banderola Uniunii Europene, subliniind valorile de solidaritate și fair-play. Marian Barbu, arbitrul partidei, se află la apogeul carierei sale. În sezonul 2025/2026, acesta a condus 20 de partide din SuperLigă și a fost delegat în competiții europene, inclusiv UEFA Champions League, Europa League și Conference League. Potrivit News.ro, finala de astăzi marchează prima sa implicare într-un meci cu trofeu pe plan intern, după ce a arbitrat Supercupa României 2025. În camera VAR vor fi prezenți Iulian Dima și Cristina Trandafir, iar observatorul partidei va fi Adrian Comănescu. Cu toate detaliile pregătite, fanii așteaptă un spectacol fotbalistic de neuitat pe gazonul din Sibiu.

