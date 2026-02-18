Decizii luate în Comitetele Județene pentru Situații de Urgență

Deși județul Giurgiu anunțase această măsură încă de marți, miercuri dimineață autoritățile din alte trei județe au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) pentru a lua decizii similare, pe fondul avertizărilor meteorologice severe.

Situația detaliată pe județe:

Județul Vrancea: Aflat sub incidența unui cod portocaliu de vreme rea, județul a trecut integral în sistem online. Prefectura a anunțat că decizia vizează toate unitățile de învățământ, fără excepție.

Județul Galați: Autoritățile au decis suspendarea cursurilor față în față în tot județul, inclusiv în școlile din municipiul Galați.

Autoritățile au decis suspendarea cursurilor față în față în tot județul, inclusiv în școlile din municipiul Galați. Județul Brăila: Situația a fost dinamică în cursul dimineții. Deși inițial Ministerul Educației comunicase restricții doar pentru mediul rural și orașele Ianca, Făurei și Însurăței, CJSU a actualizat măsura. Astfel, cursurile sunt suspendate fizic în tot județul, cu o singură excepție: unitățile de învățământ din municipiul Brăila, unde elevii merg la școală.

Județul Giurgiu: Măsura desfășurării cursurilor online era deja în vigoare, fiind anunțată cu o zi înainte.

Ministerul Educației menține legătura cu inspectoratele școlare județene pentru a monitoriza evoluția vremii și a adapta măsurile în funcție de condițiile meteorologice.

