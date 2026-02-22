Ce este „cutia neagră a omenirii”

Proiectul este realizat de cercetători de la Universitatea din Tasmania, împreună cu agenția Clemenger BBDO și grupul artistic The Glue Society. Ideea este simplă și tulburătoare în același timp. Dacă omenirea ar dispărea în urma unei catastrofe globale, cineva sau ceva ar putea găsi această structură și ar înțelege ce s-a întâmplat.

Structura, construită din pereți de oțel groși de 7,5 centimetri și așezată pe un soclu de granit într-o zonă stabilă geologic, va funcționa autonom timp de secole și va păstra, practic, istoria ultimilor ani ai civilizației umane și deciziile care au dus la sfârșit.

În interior vor fi sisteme de stocare alimentate cu energie solară, care vor înregistra permanent date despre starea planetei:

concentrația de dioxid de carbon din atmosferă

temperatura aerului și a oceanelor

acidificarea mărilor

consumul global de energie

În plus, dispozitivul va fi conectat la internet și va salva automat informații despre evenimente mondiale majore și decizii politice importante. Pe scurt, nu va păstra doar date științifice, ci și comportamentul oamenilor.

Un fel de „înregistrare a ultimelor ore” ale umanității

Conceptul vine din aviație. După un accident aviatic, anchetatorii caută cutia neagră pentru a înțelege ce a dus la tragedie. Creatorii proiectului spun că omenirea nu are o astfel de „înregistrare”. Dacă ar apărea o catastrofă globală, nu ar exista o explicație clară.

Proiectul ar trebui să fie complet funcțional până la sfârșitul anului 2026, iar structura ar putea deveni singurul loc unde s-ar afla răspunsul la întrebarea „ce am făcut greșit”.

Ideea nu a apărut întâmplător. În ultimii ani, avertismentele privind schimbările climatice, crizele energetice și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale au devenit tot mai frecvente.

În 2025, zeci de mii de oameni, inclusiv specialiști de top din domeniul tehnologiei, au semnat o scrisoare prin care cereau oprirea dezvoltării superinteligenței artificiale până când se va demonstra că poate fi controlată.

Printre semnatari s-au aflat antreprenori, cercetători și figuri publice cunoscute. Mesajul era simplu: omenirea ar putea crea ceva ce nu mai poate opri.

„Cutia neagră a omenirii”, un mesaj al unei civilizații dipărute

Proiectul nu este construit pentru cei de azi, ci pentru cei care ar putea veni după. Dacă cineva va descoperi peste sute sau mii de ani această structură, va găsi acolo un jurnal complet al ultimelor decenii ale omenirii: temperaturi, poluare, consum, decizii și conflicte.

Nu e un adăpost și nu poate salva oameni, dar e, mai degrabă, o explicație lăsată în urmă, un mesaj simplu, dar greu: dacă civilizația a dispărut, răspunsul există undeva, în datele pe care noi înșine le-am lăsat.

Dar detalii cutremurătoare despre cum se va sfârși lumea apar într-o carte desecretizată în februarie 2025 de CIA, la 59 de ani după ce a fost scrisă. „Poveastra lui Adam și a Evei” a fost scrisă în 1966 de Chan Thomas, un fost angajat al Forțelor Aeriene ale SUA, cercetător UFO și autoproclamat clarvăzător.

