UPDATE , ORA 17,29. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț au decis reținerea pentru 24 de ore a lui Răducu Bălțătescu sub acuzația de tentativă de omor. În cursul zilei de mâine, cuțitarul va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Povestea sângeroaselor atacuri consumate în chiar ziua de Sfinții Împărați Constantin și Elena s-a scris la un șpriț, în fața unor pahare, la birtul din comuna Ilioara. Între două înghițituri băute cu nesaț, amicii de băutură, niște personaje ”lipite” de scaunele bodegii, s-au simțit datori să-l ”învenineze” pe consăteanul lor cu vorbe grele legate de așa-zisa viață amoroasă a fiicei lui care are de 20 de ani.

Azi așa, mâine așa și Răducu a luat-o pur i simplu razna până la urmă. La început, au fost doar reproșuri adresate soției – bănuită de infidelitate -, care, chipurile, nu s-ar implica în educația fetei lor. Apoi, când băutura care nu prea îi lipsea i-a luat complet mințile, Răducu a trecut la amenințări. De sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, la mica petrecere dată de socrul său Constantin Strugaru (65 de ani), în mintea bărbatului au răsunat iar vorbele de batjocură ale amicilor de băutură care i-au râs în nas la birt când au vorbit despre fata lui. Nervos, dar și gelos peste măsură pe soția sa pe care o acuza că are pe altcineva, bărbatul a declanșat un scandal soră cu moartea și nu s-a oprit decât atunci când i-a înjunghiat pe toți cei din casă. Aglaia Strugaru (63 de ani), soacra lui, a fost prima răpusă cu o lovitură în piept. A urmat socrul său care, la rându-i, a încercat să-și apere cu disperare fata, după care, Elena (42 de ani), soția sa, a fost înjunghiată și ea în piept cu același cuțit de bucătărie cu lama lungă de 17 centimetri pe care atacatorul nu s-a mai sinchisit să-l scoată din trupul ei.

Beat, Bălțătescu i-a lăsat pe toți agonizând în casă și a fugit apoi în Pădurea de Argint. Codrul des de la Agapia i-a fost casă timp de 60 de zile, timp în care zeci de polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale (SIC) din cadrul IPJ Neamț l-au căutat zi și noapte. Cu tot cu doi câini de urmă antrenați pentru astfel de scotociri.

”Au fost momente în care am fost aproape de el, dar câinii i-au pierdut urma pentru că bărbatul a traversat niște izvoare. Oricum, era încercuit, era o chestiune de timp să-l găsim. Singura problemă era să nu se fi sinucis pentru aveam niște indicii în acest sens. Își lăsase telefonul mobil acasă și luase cu el o curea de pantaloni. În plus, fratele lui s-a sinucis tot din gelozie…” ne-au dezvăluit surse judiciare

Azi dimineață, însă, Răducu Băltățescu a fost capturat chiar în locuința în care își hăcuise familia. Se întorsese să-și schimbe hainele, să ia ceva de mâncare, un telefon mobil și…o sticlă de țuică. În timp ce cotrobăia ceva prin curte și prin gospodărie, un vecin l-a văzut și a dat alarma.

Până să-și dea seama ce se întâmplă cu el, judiciariștii l-au încătușat în bătătura casei.

Că nu voia să se predea e clar pentru că fugarul-cuțitar își făcuse o bocceluță cu haine curate, își pusese la pachet o sticlă de țuică din care luase câteva gâturi ca să-și facă curaj și își căuta cu disperare telefonul mobil pe care-l lăsase acasă după atac. Nu știa că, deja, mobilul său era la judiciariștii care era pe urmele sale și a pierdut mult timp cu căutările prin casă.

Ce a făcut fugarul timp de 60 de ore? A stat ascuns în inima Pădurii de Argint, nu a mâncat nimic și a băut doar apă de izvor. O secundă i-a trecut prin cap să se ducă la vreun amic să se adăpostească dar nu a avut curajul de frică să-l nu-l bage în necazuri pe respectivul.

”Nu am dormit, nu am mâncat nimic. Am băut doar apă din izvor și am stat în pădure. M-am dus în adâncul ei crezând că o să scap. Nu m-am dus la priteni să nu le fac rău”, le-a spus Răducu Băltățescu judiciariștilor nemțeni care l-au capturat.