Unele drumuri și case din apropierea epicentrului au fost avariate de alunecări de teren, în timp ce comunicațiile au fost întrerupte în cel puțin o zonă, a raportat televiziunea de stat.

Nu au fost raportate daune la baraje și hidrocentrale pe o rază de 50 de km de epicentru, deși daunele aduse rețelei provinciale au afectat așlimentarea cu electricitate pentru aproximativ 40.000 de utilizatori finali.

Epicentrul a fost în orașul Luding, în munți, la aproximativ 226 km sud-vest de Chengdu.

Cutremurele sunt frecvente în provincia de sud-vest Sichuan, în special în munții săi din vest, o zonă activă tectonic de-a lungul graniței de est a platoului Qinghai-Tibetan.

Laura Luo, care locuiește în Chengdu, un oraș de aproximativ 21 de milioane de locuitori, a povestit cu oamenii s-au năpustit afară din blocuri, după ce au primit alerta de cutremur pe telefon.

