Femeile rănite au fost lăsate deoparte din cauza regulilor talibane

Primii salvatori au ajuns în satul Bibi Aysha la mai bine de 36 de ore după cutremurul devastator care a lovit estul Afganistanului. În loc să aducă alinare, imaginea lor a adâncit teama localnicilor. Nu era nicio femeie în echipele de intervenție.

Normele culturale impuse de talibani interzic contactul fizic între bărbați și femei care nu sunt rude. Astfel, în satul Andarluckak, provincia Kunar, echipa de urgență a scos rapid bărbați și copii de sub ruine, le-a tratat rănile, dar femeile și adolescentele, unele sângerând, au fost împinse într-un colț și ignorate.

„Ne-au adunat într-un colț și au uitat de noi. Nimeni nu ne-a întrebat ce avem nevoie, nimeni nu s-a apropiat”, a povestit Aysha, o tânără de 19 ani.

„Femeile păreau invizibile”

Tahzeebullah Muhazeb, un voluntar din Mazar Dara, a spus că membrii echipei medicale, exclusiv bărbați, ezitau să scoată femei rănite de sub dărâmături.

„Femeile păreau invizibile. Bărbații și copiii au fost tratați primii, iar femeile așteptau deoparte îngrijirea”, a spus el.

Când nu erau rude de sex masculin la fața locului, salvatorii trăgeau trupurile femeilor moarte de haine, pentru a evita contactul direct cu pielea.

Un bilanț uriaș și discriminare dublă

Cutremurul cu magnitudinea 6 a ucis peste 2.200 de oameni și a rănit alți 3.600, potrivit datelor guvernului afgan. Ajutorul întârziat și lipsa salvatorilor femei au arătat standardele duble cu care se confruntă femeile și fetele din Afganistan, spun organizațiile umanitare.

„Femeile și fetele vor suporta din nou greul acestui dezastru, așa că trebuie să ne asigurăm că nevoile lor sunt în centrul intervenției și al recuperării”, a transmis Susan Ferguson, reprezentanta specială a ONU pentru Femei în Afganistan.

Criza lipsei de personal medical feminin

Medici, salvatori și femei din zonele afectate au confirmat că situația este agravată de lipsa acută a cadrelor medicale feminine. Anul trecut, talibanii au interzis înscrierea femeilor la facultățile de medicină, ceea ce a redus și mai mult numărul doctorițelor și asistentelor.

Un jurnalist al New York Times care a ajuns în Mazar Dara a observat că niciun membru al echipelor de salvare sau medicale nu era femeie. Într-un spital de district vizitat, nu lucra nicio angajată.

Ce spun autoritățile talibane

Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, controlat de talibani, a recunoscut lipsa lucrătorilor medicali femei în zonele lovite de cutremur.

„Dar în spitalele din Kunar, Nangarhar și Laghman, cel mai mare număr de doctorițe și asistente lucrează acum, în special pentru victimele cutremurului”, a declarat Sharafat Zaman.

Între timp, replicile continuă. Joi, un nou seism, de magnitudine 5,6, a zguduit regiunea.

„Ultimii care contează”

În satul lui Aysha, nici până joi, la patru zile după cutremur, nu ajunsese vreo femeie salvator sau cadru medical. Tânăra și fiul ei de 3 ani au dormit trei nopți sub cerul liber, ploaia împiedicând-o să ajungă la un adăpost sau în orașul unde lucrează soțul ei.

„Dumnezeu m-a salvat pe mine și pe fiul meu”, a spus ea. „Dar după acea noapte am înțeles, aici, pentru femei, suntem mereu ultimii care contează.”

