Supraviețuitorii din această zonă predispusă la cutremure se luptă pentru necesitățile de bază. ONU și alte agenții avertizează asupra nevoii critice de fonduri, alimente, medicamente și adăposturi.

Cutremurul de vineri, cu magnitudinea 5,4, a lovit sud-estul țării la o adâncime de 10 km, potrivit GFZ. Acesta a urmat unui alt seism produs joi noaptea.

Primul cutremur al săptămânii, cu magnitudinea 6, a avut loc duminică înainte de miezul nopții. A fost unul dintre cele mai mortale din istoria Afganistanului, provocând pagube masive în provinciile Nangarhar și Kunar.

Un al doilea seism, cu magnitudinea 5,5, a lovit marți, întrerupând eforturile de salvare și blocând drumurile către satele izolate.

Impactul replicilor seismice asupra populației afgane

Multe familii preferă să rămână în aer liber, de teama replicilor. Casele din regiune sunt construite în principal din zidărie uscată, piatră și lemn, fiind vulnerabile la cutremure.

Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt al departamentului de sănătate din provincia Nangarhar, a declarat că epicentrul cutremurului de joi a fost în districtul Shiwa, lângă granița cu Pakistanul. Există rapoarte inițiale despre pagube.

Seismele anterioare au distrus peste 6.700 de case în ambele provincii afectate. Echipele de salvare continuă să scoată victime de sub dărâmături.

Criză de finanțare în Afganistan

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează asupra riscului de epidemii din cauza adăposturilor supraaglomerate și a condițiilor precare de igienă. OMS solicită fonduri de 4 milioane de dolari pentru asistență medicală și supraveghere epidemiologică.

„Un deficit de finanțare de cel puțin 4 milioane de dolari amenință să întârzie activitățile critice, subliniind nevoia urgentă de sprijin internațional”, a declarat OMS într-un comunicat.

Guvernul taliban din Afganistan a făcut apel la ajutor internațional urgent după dezastrul de duminică. Însă sprijinul a fost limitat pentru o țară în mare parte ignorată de comunitatea internațională de la preluarea puterii de către talibani în 2021.

ONU intenționează să lanseze un apel de urgență pentru fonduri. Kate Carey, adjunctul șefului Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare în Afganistan, a declarat pentru Reuters: „Avem niște fonduri inițiale, dar intenționăm să facem un apel urgent”.

În plus față de criza seismică, Afganistanul se confruntă cu provocări legate de milioanele de afgani expulzați din Iran și Pakistan, precum și cu seceta din nordul țării.

ONU a alocat 10 milioane de dolari pentru ajutor, depășind sumele modeste anunțate de națiunile bogate. Alte țări au trimis asistență sub formă de corturi și alte materiale de primă necesitate.

