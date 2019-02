Epicentrul a fost stabilit la o adâncime de 132 de kilometri, într-o zonă puţin locuită, situată la 224 de kilometri est-sud-est de localitatea Ambato din Ecuador.

Cutremurul a fost resimţit intens pe o arie foarte largă în Peru şi Ecuador, până în zona de coastă a Ecuadorului. De asemenea, a fost urmat de mai multe replici, cele mai mari fiind de 6,1 grade şi 5,9 grade în zona Guayaquil.

Până în acest moment nu au fost semnalate persoane rănite grav, însă există informaţii că seismul a cauzat daune materiale semnificative în unele zone.

Conform relatărilor publicate pe site-ul Centrului Seismologic Euro-Mediteraneean, un locuitor din Cuenca, Ecuador, aflat la 253 kilometri de epicentru, a declarat că seismul a fost resimţit puternic, în timp ce o altă persoană din acelaşi oraş a povestit că mişcarea telurică a durat ”30 de minute bune”.

Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a transmis că nu există riscul producerii unui asemenea eveniment.

