Primul cutremur, raportat inițial la 7,3 grade, a avut loc în larg, la o adâncime de 15 km, la aproximativ 16 km sud-vest de zona Malango, la ora locală 13.03, a anunțat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Seismul, revizuit ulterior la 7 grade, a fost urmat la jumătate de oră de o replică, cu magnitudinea 6.

Autoritățile au emis imediat o alertă de tsunami, care ulterior a fost dezactivată.

Un jurnalist al agenţiei France Presse aflat în capitala Honiara a raportat că seismul a durat aproximativ 20 de secunde. Martori au vorbit despre televizoare şi alte obiecte aruncate pe jos.

„A fost un cutremur mare. Unele obiecte din hotel au căzut. Toată lumea pare bine, dar este panicată”, a declarat, pentru AFP, Joy Nisha, recepţioner la hotelul Heritage Park din Honiara.

Curentul electric a căzut în cea mai mare parte din capitală, iar oamenii şi-au părăsit birourile pentru a se refugia în zone la înălţime, notează Agerpres.

Seismul a provocat însă mai multe avarii la Ambasada Australiei la Honiara.

„Nu se cunosc răniți, dar acoperișul anexei Înaltei Comisii s-a prăbușit, ceea ce ar indica posibile pagube în întreg orașul”, a declarat prim-ministrul australian Anthony Albanese, în parlament.

De asemenea, Aeroportul Internațional Honiara a suferit avarii la tavan, dar clădirea era intactă, a declarat pentru Reuters un angajat al aeroportului.

I was just sent these pictures of pretty significant damage to the roof of Honiara Airport following the Solomon Islands earthquake pic.twitter.com/JlIAkan7w5