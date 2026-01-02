Președinta Claudia Sheinbaum a fost nevoită să evacueze palatul prezidențial în timpul conferinței sale de presă zilnice, împreună cu jurnaliștii prezenți, după ce s-a declanșat alerta de cutremur. «Nu au fost raportate daune majore, nici în Mexico City, nici în Guerrero», a declarat aceasta după revenirea în clădire.

Así percibió la presidenta Claudia Sheinbaum el sismo y pidió a los asistentes a la mañanera desalojar con tranquilidad. pic.twitter.com/5cNapVQwl8 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 2, 2026

Cutremurul a avut loc la ora locală 7.58 (13.58 GMT), conform US Geological Survey. Zona centrală a Mexico City este construită pe solul mlăștinos al unui fost lac, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă la seisme. Cele mai puternice cutremure resimțite aici provin de obicei din zona de coastă a statului Guerrero.

Amintim că pe 19 septembrie 1985, un cutremur devastator cu magnitudinea 8.1 a provocat moartea a aproape 13.000 de oameni în Mexico City, conform datelor oficiale.