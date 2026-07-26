Două seisme s-au produs duminică dimineață în România

Două cutremure slabe au fost înregistrate duminică dimineață în zona seismică Vrancea, în județele Buzău și Vrancea, conform INCDFP.

Primul seism s-a produs la adâncimea de 147,4 kilometri, la ora 02:35 și a avut magnitudinea 3,5.

Cutremurul a fost localizat în apropierea orașelor Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău, Ploiești, Focșani și Târgoviște, respectiv la 56 km est de Brașov, 57 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 km sud de Buzău, 64 km nord de Ploiești, 73 km sud de Focșani și 91 km nord-est de Târgoviște.

Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 04:52 și a avut magnitudinea 2,4.

Acesta s-a produs la adâncimea de 18,8 kilometri. Potrivit datelor INCDFP, seismul a fost localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad, la 30 km sud de Focșani, 41 km sud de Buzău, 89 km sud de Brăila, 90 km sud de Galați, 93 km nord-est de Ploiești, 95 km sud-est de Sfântu Gheorghe și 99 km sud de Bârlad.

19 cutremure în România de la începutul lunii iulie

De la începutul lunii iulie, în România au fost înregistrate 19 cutremure cu magnitudini între 2 și 3,5.

Cel mai puternic seism produs în acest an a avut magnitudinea 4,5 și s-a înregistrat în data de 26 februarie, în județul Vrancea.

Recomandările IGSU în caz de cutremur

Conform ghidurilor oficiale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), respectarea câtorva reguli simple de siguranță poate salva vieți în cazul unui seism. Principala recomandare a salvatorilor în momentul producerii unui seism este păstrarea calmului și evitarea părăsirii clădirilor în timpul mișcării pământului, întrucât majoritatea accidentărilor au loc în încercarea de a ieși în exterior.

Iată recomandările IGSU pentru cetățeni, în timpul unui cutremur:

  • În interior: Persoanele trebuie să se adăpostească imediat sub o piesă de mobilier rezistentă (masă, birou) sau sub un cadru de ușă de rezistență, protejându-și capul și ceafa cu brațele. Este esențială îndepărtarea de ferestre, geamuri, oglinzi și piese de mobilier suspendate. Utilizarea liftului și a scărilor în timpul cutremurului este strict interzisă, scările fiind primele elemente structurale expuse prăbușirii.
  • În exterior: Se recomandă îndepărtarea de clădiri, stâlpi de înaltă tensiune, copaci, poduri și cabluri electrice.
  • În autovehicule: Șoferii trebuie să oprească mașina într-un loc sigur – departe de clădiri sau pasaje – și să rămână în interior până la finalizarea mișcării seismice.

Ce recomandă autoritățile după încetarea cutremurului

După încetarea cutremurului, evacuarea clădirilor trebuie făcută cu atenție, folosind exclusiv scările. Înainte de părăsirea spațiilor, se recomandă oprirea instalațiilor de gaz, apă și energie electrică. Punctele de foc deschis (chibrituri, brichete, lumânări) sunt interzise din cauza riscului ridicat de explozie generat de eventualele scurgeri de gaz.

Pentru a nu bloca rețelele de telecomunicații necesare intervențiilor de urgență, apelurile telefonice trebuie limitate la cazurile critice dirijate către numărul 112, iar populația este sfătuită să urmărească instrucțiunile oficiale difuzate la radio sau televiziune. Ghidul pentru cutremur este disponibil pe platforma Fiipregătit.ro.

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