„Sinecură”, lider detașat în topul căutărilor DEX Online
Potrivit DexOnline, cuvântul anului 2025 este „sinecură”, care a înregistrat aproximativ 134.000 de căutări, ocupând primul loc în topul celor mai accesate definiții din acest an.
Definiția oficială, conform DEX 09, este: „SINECURĂ, sinecuri, s. f. Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă – din fr. sinécure”.
Topul celor mai căutate cuvinte pe DEX Online în 2025
Acest top arată clar interesul românilor pentru termeni legați de politică, societate și psihologie.
Clasamentul anului 2025 – DEX Online:
- sinecură – număr căutări: 134.000
- suveranitate – număr căutări: 120.000
- suveran – număr căutări: 100.000
- pragmatic – număr căutări: 96.000
- reziliență – număr căutări: 90.000
- empatie – număr căutări: 90.000
- nonşalant – număr căutări: 81.000
- exhaustiv – număr căutări: 78.000
- care – număr căutări: 77.000
- ntur – număr căutări: 67.000
Prezența masivă a termenilor cu încărcătură politică și emoțională sugerează o societate aflată în căutarea sensurilor, explicațiilor și clarității într-un context complicat.
În pragul alegerilor prezidențiale, Dexonline a afișat un sondaj cu subînțeles: „Susținem Europa?”.
„Nu-i de mirare”
Clasamentul a generat și numeroase reacții, iar comentariile utilizatorilor au fost relevante pentru starea de spirit a anului 2025.
„Interesant, având în vedere frământările sociale din 2025, dar nu-mi dau seama de ce atât de multe căutări pentru «care» și… «ntur». Îmi place că există și câțiva termeni cu înaltă încărcătură psihologică în acest top: reziliență, empatie, vulnerabil. Înseamnă că oamenii caută să înțeleagă profunzimea naturii umane. E un semn bun pentru progresul social. E nevoie de el pentru a contracara războiul hibrid și, de ce nu, pentru a scăpa de sinecuri”, a scris cineva.
„Pentru «sinecură» nu-i de mirare; dar de ce nu știe lumea ce înseamnă «efemer» și «vulnerabil» e mai greu de explicat”, comentează un alt român.
„Ah, am înțeles acum de ce a prins propaganda”, a scris altcineva.
