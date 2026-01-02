„Sinecură”, lider detașat în topul căutărilor DEX Online

Potrivit DexOnline, cuvântul anului 2025 este „sinecură”, care a înregistrat aproximativ 134.000 de căutări, ocupând primul loc în topul celor mai accesate definiții din acest an.

Definiția oficială, conform DEX 09, este: „SINECURĂ, sinecuri, s. f. Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă – din fr. sinécure”.

Topul celor mai căutate cuvinte pe DEX Online în 2025

Acest top arată clar interesul românilor pentru termeni legați de politică, societate și psihologie.

Clasamentul anului 2025 – DEX Online:

sinecură – număr căutări: 134.000 suveranitate – număr căutări: 120.000 suveran – număr căutări: 100.000 pragmatic – număr căutări: 96.000 reziliență – număr căutări: 90.000 empatie – număr căutări: 90.000 nonşalant – număr căutări: 81.000 exhaustiv – număr căutări: 78.000 care – număr căutări: 77.000 ntur – număr căutări: 67.000

Prezența masivă a termenilor cu încărcătură politică și emoțională sugerează o societate aflată în căutarea sensurilor, explicațiilor și clarității într-un context complicat.

Topul celor mai căutate cuvinte pe DEX Online în 2025. Foto: DEX Online

În pragul alegerilor prezidențiale, Dexonline a afișat un sondaj cu subînțeles: „Susținem Europa?”.

„Nu-i de mirare”

Clasamentul a generat și numeroase reacții, iar comentariile utilizatorilor au fost relevante pentru starea de spirit a anului 2025.

„Interesant, având în vedere frământările sociale din 2025, dar nu-mi dau seama de ce atât de multe căutări pentru «care» și… «ntur». Îmi place că există și câțiva termeni cu înaltă încărcătură psihologică în acest top: reziliență, empatie, vulnerabil. Înseamnă că oamenii caută să înțeleagă profunzimea naturii umane. E un semn bun pentru progresul social. E nevoie de el pentru a contracara războiul hibrid și, de ce nu, pentru a scăpa de sinecuri”, a scris cineva.

„Pentru «sinecură» nu-i de mirare; dar de ce nu știe lumea ce înseamnă «efemer» și «vulnerabil» e mai greu de explicat”, comentează un alt român.

„Ah, am înțeles acum de ce a prins propaganda”, a scris altcineva.

