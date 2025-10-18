Lae Cascadorul, în prezent

Lae Drăghici, o legendă printre cascadori

În 2025 s-au împlinit 30 de ani de la evenimentul la care au fost prezenți peste 40.000 de spectatori. Mai mult de jumătate din populația orașului a venit pentru a asista la momentul istoric. Lae a modificat o Dacie 1310 și și-a planificat să „zboare” peste două TIR-uri așezate unul după celălalt.

La eveniment au fost prezenți peste 40.000 de spectatori

Aterizarea trebuia să aibă loc după al doilea TIR, pe un „pat” de cartoane. Zborul a fost, însă, mult mai lung, iar mașina a aterizat în „bot” (motor) și s-a rostogolit de mai multe ori. Chiar dacă impactul a fost puternic, Lae Dreghici și copilotul Mircea Buta au suferit răni superficiale.

Dacia 1310 „zburând” peste două TIR-uri așezate unul după celălalt

Lae avea atunci 43 de ani și era cunoscut în branșă drept unul dintre cei mai buni cascadori din România. A evoluat în multe filme românești celebre, alături de Sobi Cseh.

Trei luni de pregătire intensă

Pregătirea cascadoriei din 1995 a durat trei luni. Cei doi au urmat un program strict de pregătire fizică, iar autoturismul a suferit modificări de siguranță importante.

„Am fost la Centrul de Calcul din Alba Iulia, unde au fost calculaţi parametrii ideali de execuţie. Faţă de coordonatele pe care le-am pus la dispoziţia calculatorului, a rezultat, cu puţine modificări, că această cascadă poate fi executată. Am construit o trambulină de peste patru metri înălțime care să îmi asigure traiectoria necesară traversării celor două TIR-uri. Acestea aveau o lungime de 28 metri, distanţă pe care calculasem că o voi parcurge în aproximativ două secunde”, își amintește Lae, despre perioada de dinainte de eveniment.

Nicolae Dreghici pregătindu-se de cascadorie

Au vrut să doboare recordul național

Prin realizarea cascadei, acesta dorea să stabilească un record național de săritură în lungime, cu un autoturism Dacia 1300. „Coeficientul de dificultate al cascadei era foarte mare.

Dacă desprinderea de pe trambulină nu era centrală, atunci exista riscul să fiu aruncat în afara spaţiului de aterizare. Echipamentul de protecţie din maşină a fost conceput şi realizat de mine. Am schimbat suspensia și am realizat un sistem sigur de bare de protecție. Centurile au fost luate de pe maşina de curse, de tip ham, prinse din patru părţi. Ca măsură suplimentară, am pus un al doilea rând de centuri.

Pentru protecţia organismului, am avut echipament complet şi special pentru cascade, adus din SUA. Cu toate că am avut această aglomeraţie de centuri, la impact s-au cam rupt, dar noi nu am cedat”, completează cascadorul.

Zbor de aproape 64 de metri

Mașina a „aterizat” după 63,68 de metri, iar înălțimea maximă a „zborului” a fost de 11 metri. Viteza planificată de ieșire de pe rampă era de 110 km/h, dar, în final, mașina a atins 140 km/h. Chiar înainte de cascadorie, Lae a fost nevoit să schimbe carburatorul mașinii, ceea ce a schimbat calculele făcute.

„Carburatorul pe care îl aveam îmi dezvolta acea viteză de deplasare ideală pentru calculele făcute, ca aterizarea să fie în zona de protecţie. Am limitat cursa acestuia la câtă nevoie aveam pentru a sări peste cele două TIR-uri. Imediat ce am plecat cu mașina spre zona unde urma să aibă loca cascadoria, au apărut probleme la carburator, pe care nu le-am putut remedia atunci.

Am hotărât să schimb carburatorul cu cel de pe mașina ACR. În maşină, din precauţie, nu am avut niciun aparat de bord, ca la impact să nu opună rezistenţă organismului. De aceea n-am instalat nici vitezometru. Stabilirea vitezei ideale pentru aterizarea în zona de protecţie am făcut-o cu ajutorul unui aparat radar, pe acelaşi drum de centură”, afirmă Lae Dreghici. Pentru stabilizarea mașinii, în portbagaj au fost puși saci de ciment.

Mașina după aterizare

Cascadorul își amintește și de momentele de dinainte de plecarea spre trambulină: „Am hotărât ca momentul de cascadorie să fie în cele mai naturale condiţii cu putinţă. Am îmbrăcat costumul special, m-am simţit în lumea mea, m-am îmbrăţişat cu Mircea, ne-am dat mâna, ne-am prins în acele centuri de siguranţă şi am plecat de pe loc, la parametri maximi ai autoturismului Dacia 1300.

Am încercat tot timpul să vorbesc cu Mircea pentru a-l distrage de orice emoție. După drumul parcurs peste TIR-uri şi cartoane, la căderea spre şosea, am realizat că o să cădem ideal, raportat la poziţia pe care o aveam şi efectul inerţiei. Sigur, şocul a fost puternic, dar a fost preluat, în continuare, de acele rostogoliri care ne-au fost benefice”.

Cascadorul a purtat un costum special

Momentul de vârf al carierei

În maşină a existat montată o cameră de filmat video, care a susprins cursa, zborul și aterizarea. „La sfârşitul cascadei am solicitat salvarea, voluntar, pentru a evita acea aglomeraţie de oameni care venea spre noi. Nu am avut nicio fractură şi nici o altă traumă care să-mi dăuneze sănătăţii. Braţul drept mi-a fost tasat de ramforsarea din maşină.

Mircea, de asemenea, s-a lovit puţin la picior. Amândoi am avut acea senzație firească, ca după un șoc. A fost momentul de vârf a carierei mele și a contat foarte mult pentru că a fost acasă, în fața publicului din Alba Iulia”, mai rememorează Lae, despre evenimentul din 1995.

Drumul pe care a avut loc cascadoria, șoseaua de centură a orașului, era în construcție și nu era circulat la vremea respectivă.

Imagini cu cascadoria au fost difuzate la televiziunile din România, dar și în străinătate, în Europa şi SUA. Ulterior, Lae Dreghici a fost invitat în America pentru a colabora cu cascadori de acolo. În 2011, Lae a ajuns în SUA, unde a discutat despre un spectacol în Las Vegas care urma să fie organizat în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001.

Imagini cu cascadoria au fost difuzate și în străinatate

Evenimentul nu a mai avut loc, după ce au fost interzise toate manifestările publice de teama unor alte atentate. Cascadorul a continuat, însă, să organizeze evenimente de mai mică amploare, la Alba Iulia. Ultimul a avut loc în 2023, pe un câmp de la marginea orașului. Lae a sărit, tot cu un autoturism, peste un iaz cu apă pe o distanță de peste 20 de de metri.

În tinerețe, Lae Dreghici a participat la cascadorii ce au fost realizate în mai multe filmele româneşti, cum ar fi Munţi în flăcări (1980), Burebista (1980), seria Mărgelatu – Drumul oaselor (1980), Trandafirul galben (1982), Colierul de turcoaze (1986), Martori dispăruţi (1988) sau Mircea cel Mare.

