„Un nou grup motopropulsor care dărâmă convențiile”

„Dacia inovează cu o nouă tehnologie: motorizarea tribrid. Un nou grup motopropulsor care dărâmă convențiile, cu un nume inteligent și modern, creat pe măsura caracterului său inovator.

Această motorizare combină trei surse de energie: electrică, benzină și GPL, toate cuplate la o transmisie capabilă să funcționeze atât în mod 4×2, cât și 4×4.

Dezvoltă 150 CP și oferă o autonomie de până la 1.500 km prin combinarea unui rezervor plin de benzină cu un rezervor plin de GPL.

De asemenea, îți permite să rulezi în mod electric până la 60% din timp în oraș”, au transmis cei de la Dacia, pe site-ul oficial.

Conform Dacia, cifrele de consum în regim WLTP sunt 7,1 – 7,2 l/100 km (GPL) și 5,5 – 5,6 l/100 km (benzină), iar emisiile de CO2 sunt de 116 – 118 g/km (GPL) și de 124 – 126 g/km (benzină).

Dacia a enumerat 4 avantaje pe care le-ar oferi motorul tribrid

În continuare, Dacia a enumerat 4 avantaje pe care le-ar oferi motorul tribrid.

„Bucură-te de o conducere lină și dinamică datorită transmisiei automate, reduci costurile de carburant cu pana la 40%, bucură-te de o autonomie de până la 1.500 km, redu impactul asupra mediului, cu până la 10% mai puțin CO₂ în modul 4×4”.

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