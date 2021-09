„Eu, dacă voi câştiga preşedinţia partidului, în 2023 îmi voi depune mandatul, pentru că cred că înainte de alegerile din 2024, care sunt foarte importante, va fi un moment bun să facem o evaluare a felului în care a funcţionat partidul, ce am reuşit să facem până atunci”, a spus Dacian Cioloş, conform news.ro, întrebat într-o conferinţă de presă dacă va susţine amendamentul din statutul USR PLUS ca preşedintele să fie ales pentru un mandat de doi ani.

Actualul copreședinte USR PLUS a adăugat că trebuie ca șefia formațiunii, adică „cel puţin preşedintele, dacă eu voi câştiga preşedinţia partidului” să fie validată printr-un vot, înainte de alegeri.

„Vom avea acum o discuţie la Congres şi despre modificarea statului. Sigur voi propune această modificare. Şi asta şi mai multe modificări”, a precizat Cioloș.

Pentru mine nu mai există membri USR şi membri PLUS. Suntem toţi colegi. Vă daţi seama că noi am făcut patru campanii electorale împreună şi cu fostul USR şi cu fostul PLUS. Eu nu candidez pentru foştii colegii din PLUS sau pentru unii din USR, eu am candidat pentru a contribui la consolidarea acestui partid şi îmi voi pune la dispoziţie toată experienţa pentru USR PLUS, nu doar pentru unii.

Dacian Cioloș, candidat la șefia USR PLUS: