„Nici în această discuţie directă nu a reuşit să îşi explice gestul şi motivele reale pentru care a luat acea decizie. Am urmărit şi ieşirile publice ale premierului. Pe de o parte, fuge de această întrebare, pe de altă parte se străduieşte să arate că lucrurile sunt sub control. Ce aşteptam noi de la Florin Cîţu era un comportament transparent şi onest. Să ne informeze despre intenţiile sale, să ne comunice nemulţumirile şi să evalueze activitatea miniştrilor din Cabinetul său, indiferent de culoarea lor politică”, a scris Cioloș pe pagina sa de Facebook.

Un prim-ministru nu face evaluări ale miniştrilor noaptea în somn şi dimineaţa îi demite fără să le comunice nici lor şi nici partenerilor de coaliţie care i-au încredinţat un mandat în fruntea Guvernului. Decizii luate în acest fel destructurează exact acel element esenţial într-o coaliţie politică: încrederea Dacian Cioloș

El a spus că nimeni nu contestă prerogativa constituţională a prim-ministrului care îi permite să facă schimbări în Guvern, dar coaliţia de guvernare a stabilit câteva reguli „elementare” de colaborare.

„Am observat că premierul continuă să invoce o prerogativă constituţională prin care are acest drept. Da, îl are şi nu îl contestăm. Dar suntem într-o coaliţie în care am stabilit câteva reguli elementare de colaborare. La niciun punct din protocolul nostru nu este trecut că dacă într-o seară se enervează premierul poate să revoce pe oricine doreşte el pentru că îi permite Constituţia”, a spus Cioloș joi pe Facebook.

Liderul PLUS a mai explicat că a intrat „în această Coaliţie pentru a duce la capăt reformele pentru care ne-am angajat în faţa oamenilor”.

„Pentru asta cerem câteva lucruri legitime: predictibilitate şi seriozitate la vârful Guvernului şi, mai ales, un premier cu care să putem lucra cu încredere şi deschidere”, a încheiat Cioloş.

Vlad Voiculescu, revocat după nici 4 luni

Premierul Cîtu a decis miercuri dimineață înlocuirea lui Vlad Voiculescu în fruntea Ministerului Sănătății, numit la finalul lunii decembrie ministru al Sănătății.

Decizia de revocare a venit după ce marți seară au fost publicate în Monitorul Oficial noi reguli privind carantinarea, despre care surse guvernamentale au declarat pentru Libertatea că „procedural, nu a fost în regulă cum a acționat Ministerul Sănătății”.

Totodată, premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri într-o declarație de presă, la Palatul Victoria, că demiterea lui Voiculescu a fost făcută „ca să mă asigur că încrederea în instituțiile statului rămâne”, a explicat Cîțu.



