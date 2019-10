De Daria Maria Diaconu,

Fostul prim-ministru a mai spus că dacă ar fi văzut înregistrarea respectivă în anul 2015 l-ar fi dat afară pe Raed Arafat de la conducerea departamentului pentru Situații de Urgență.

„Ați văzut toată discuția reiscată în societate după prezentarea acelui film cu ce s-a întâmplat la Colectiv. Să le fie rușine celor din ISU care au mințit primul-ministru, pentru că nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia să îmi imaginez eu sau cineva din corpul de control că ar putea exista acest lucru. Era obligația lor să vină și să prezinte acest film.

Știți că la vremea respectivă, când a fost o presiune pentru demiterea lui Raed Arafat, am stat și m-am gândit, pentru că am zis totuși că omul acesta e cel care a creat sistemul de intervenții de urgență în România și l-a creat foarte bine și profesional. Dar cu lucrurile și elementele pe care le am astăzi, dacă atunci aș fi știut de lucrurile acestea, m-aș fi gândit și aș fi avut cu totul o altă abordare în privința lui Raed Arafat”, a declarat Dacian Cioloș, duminică, la Brașov, unde a avut loc un nou eveniment de susținere a candidatului Alianței USR-PLUS la președinția României, Dan Barna.

Dacian Cioloș a comentat și pe marginea eficienței lui Raed Arafat.

„Cu tot respectul pentru profesionalismul dânsului, sentimentul meu este că acest sistem ISU nu funcționează eficient decât când e domnul Arafat la comandă. Când nu e la comandă e zăpăceală. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Asta nu e posibil. Nu e posibil să nu ai protocoale și dacă le ai să nu le respecți. Cred că trebuie să ne punem problema foarte serios dacă domnul Raed Arafat este omul cel mai eficient prin competența pe care o are acolo unde e acum. Eu nu mai sunt convins de acest lucru”, a adăugat Dacian Cioloș, potrivit Digi24.

O înregistrare video dată publicității de Libertatea arată modul haotic în care au acționat echipajele ISU în momentul intervenției la incendiul de la clubul Colectiv din Capitală. Raed Arafat a precizat că nu știa de existența înregistrării respective.

