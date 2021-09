Politică Cioloș: USR PLUS să propună viitorul premier. Dacă nu avem garanția că facem reforme, mai bine în Opoziție De Cristian Otopeanu, . Ultimul update Vineri, 10 septembrie 2021, 17:21

Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat vineri, 10 septembrie, la Cluj, că cea mai bună modalitate prin care partidul se poate asigura că vor fi făcute reforme este ca USR PLUS să propună viitorul premier, în cazul în care Guvernul Cîțu va pica la moțiunea de cenzură. Iar dacă reformele nu vor fi garantate, USR PLUS ar trebui să treacă în Opoziție, a mai spus Cioloș într-o dezbatere cu ceilalți candidați la șefia USR PLUS, Dan Barna și Irinel Darău, potrivit g4media.ro.