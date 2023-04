Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii februarie la templul lui Dalai Lama din Dharamshala, la poalele muntelui Himalaya, unde au participat aproximativ 100 de tineri elevi care tocmai absolviseră cursurile Fundației indiene M3M.

Într-o înregistrare video, unul dintre elevi a fost surprins când s-a apropiat de un microfon și l-a întrebat pe Dalai Lama dacă poate să-l îmbrățișeze.

În vârstă de 87 de ani, Dalai Lama i-a spus băiatului să urce pe platforma pe care era așezat. Făcându-i semn spre obraz, el este auzit spunând „mai întâi aici”, după care copilul l-a sărutat și l-a îmbrățișat.

Dalai Lama l-a ținut în brațe pe băiat, spunându-i „cred că și aici” și apoi l-a sărutat pe gură.

„Și suge-mi limba”, a spus apoi Dalai Lama, scoțându-și limba, frunte în frunte cu elevul, în timp ce publicul râde.

