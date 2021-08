Acuzațiile sunt lansate într-un raport realizat de USR PLUS privind stadiul angajamentelor la 8 luni de la intrarea la guvernare alături de PNL și UDMR.

Obiectivul „primari în două tururi” este trecut la capitolul „acceptat în programul de guvernare, dar blocat în aplicare”, conform raportului USR PLUS la 8 luni de la intrarea la guvernare.

Este unul dintre cele mai mari semne de întrebare legate de funcționarea coaliției. Ca să fie spus clar: am fost trași pe sfoară. Raportul USR PLUS:

Dan Barna arată că USR PLUS a propus în programul de guvernare proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi, dar el a fost refuzat de unul dintre parteneri (UDMR – n. red.).

„Pentru a nu bloca crearea guvernului am decis crearea unei comisii parlamentare pentru cod electoral și libertatea fiecărui partener de a negocia parlamentar pentru aceste chestiuni”, se precizează în raportul semnat de liderul Dan Barna.

„Deși a fost luată în calcul la algoritmul parlamentar ca revenind (președinția comisiei) către USR PLUS, partenerii (PNL şi UDMR – n. red.) au afirmat ulterior că nu a contat la distribuția conducerilor comisiei parlamentare și au condiționat crearea de: a) să NU fie condusă de USR PLUS și b) să aibă un mandat clar negociat dinainte (nu înțelegem atunci de ce mai este nevoie de Comisie). În concluzie, am arătat bunăvoință la crearea guvernului, acceptând că decidem chestiunile electorale ulterior în Comisia parlamentară pentru cod electoral. Ulterior, a fost blocată chiar crearea comisiei în sine”, mai scrie în raportul USR PLUS, potrivit sursei citate.

În document se precizează că acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu majorarea numărului de parlamentari pentru diaspora. „Este blocată în problema generală a legislației electorale, descrisă mai sus”, transmite Dan Barna.

Tot la capitolul angajamente luate de USR PLUS, dar neîndeplinite din cauza opoziţiei partenerilor de guvernare, Barna a enumerat şi desfiinţarea Secţiei speciale de anchetare a magistraţilor, reducerea numărului de primării, deblocarea legii vaccinării, educaţia pentru sănătate (inclusiv educaţia sexuală – n. red.), depolitizarea şcolilor, legea offshore prin care o treime din redevenţe ar merge la sistemul de pensii şi impunerea unei garanţii pentru ambalajele reciclabile astfel încât populaţia să fie încurajată să nu le arunce, ci să le returneze.

Citeşte şi:

Presa ca barometru al societății românești. De ce e nevoie de o veritabilă elită în rândul noii generații de români

Un consilier angajat la Guvern cere din SUA opinii favorabile lui Florin Cîțu. Profesor american: „A spus că e ziarist la Digi 24”

PARTENERI - GSP.RO Silviu Lung îi șochează pe olteni! Cum arată viața lui, după ce a ieșit din fotbal

Playtech.ro Dorinel Munteanu, ÎNGENUNCHEAT de fosta lui soție. E crunt ce a putut să îi facă femeia

Observatornews.ro O americancă a fost arestată pentru că s-a autosatisfăcut pe plajă, crezând că nu o vede nimeni

HOROSCOP Horoscop 30 august 2021. Capricornii se bucură de un bun renume, atâta cât le-a rămas după multe încercări

Știrileprotv.ro Ce îngraşă mai tare: carnea de pui, brânzeturile sau ceafa de porc? Răspunsul e absolut surprinzător

Telekomsport Victorie uriaşă împotriva talibanilor. O femeie afgană a reuşit imposibilul după o operaţiune secretă

PUBLICITATE Despre încredere și frumusețe, cu Melania Medeleanu. „E mai puțin despre trăsături fizice și tot mai mult despre altfel de standarde – empatie, curaj, implicare”