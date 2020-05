„Dans la MARe” la Muzeul de Artă Recentă. Coregrafii Andreea Belu şi Cosmin Manolescu au deschis stagiunea de dans contemporan

Dans la MARe. Eventually, in the end everything will make sense În săptămâna dintre 16 și 24 mai 2020, la MARe/Muzeul de Artă Recentă, din bulevardul Primăverii nr. 15, București, se va desfășura prima parte a proiectului artistic, ”Eventually, in the end everything will make sense”, realizat și susținut de coregrafii și performerii Andreea Belu și Cosmin Manolescu. De sâmbătă, 16 mai, 2020, coregrafii Andreea Belu și Cosmin Manolescu vor intra în MARe pentru a deschide stagiunea de dans contemporan Dans la MARe prin proiectul artistic "Eventually, in the end everything will make sense”. O vor face într-un muzeu încă închis pentru public, pe care îl vor ”locui” timp de 7 zile cu trupurile și cu dansul lor, patru ore pe zi, în fiecare zi. Vor interacționa performativ cu lucrările de artă expuse în muzeu. Vor avea sesiuni de improvizații și de dans în spațiile muzeului.