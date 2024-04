„Uneori când ajung prin Sibiu, trec pe lângă proprietatea asta. O știu de mulți ani. Cred că este una dintre cele mai frumoase proprietăți din România. Și mai cred că am făcut o mică infracțiune acum, am găsit o gaură în gard și am intrat s-o văd mai de aproape. Nu comentez, nu vorbesc nimic despre ea. Știu că toată lumea își dorește ca proprietatea asta să-și regăsească liniștea și strălucirea de odinioară”, a spus Dan Negru în videoclipul postat pe pagina personală de Facebook.

Dan Negru explică apoi că e vorba despre Palatul Mitropoliților Ardealului, cu un teren de aproape un hectar cumpărat pe vremea Mitropolitului Andrei Șaguna, iar clădirea a fost construită în jurul anului 1900.

„N-am văzut-o niciodată de aproape. Acum, dacă tot am ajuns aici, o să risc și o să intru. Nu cred că fac niciun rău, văd că e deschis”, mai spune Dan Negru.

În clădire, înainte de 1989, a funcționa Palatul Copiilor, fiind adăugată pe Lista Monumentelor Istorice în decembrie 2018, după 19 ani de obstacole birocratice și contestații din partea proprietarului legal al imobilului, scrie Ora de Sibiu.

