Dan Negru prezintă Revelionul de 19 ani. Prezentatorul și-a amintit de cea mai neplăcută căzătură a lui, care a avut loc chiar pe platourile Revelionului.

„Am căzut odată, da. Am căzut rău de tot, dar rău. Habar n-am, de la o înălțime din asta. De pe o scară am căzut. Cred că nu eram căsătorit și mă uitam. Mă uitam și am pus piciorul pe lângă. S-a speriat producătorul show-ului, a venit salvarea atunci. N-aveam nimic', a explicat Dan Negru, la „Xtra Night Show'. Recent, Dan Negru a dezvăluit de ce refuză să apară în reclame.

În ultimii ani, aleg cu mare grijă astfel de evenimente. Așa cum nu am acceptat niciodată să mă asociez cu vreo campanie publicitară. Cred că am pierdut niște zeci de mii de euro în anii ăștia refuzând să apar în reclame, dar mă simt mai confortabil așa. Adeseori, când am discuții cu diverse agenții de publicitate pentru oferte de campanii, oamenii sunt nedumeriți că imaginea mea de zgârcit contravine refuzurilor mele. Cred că vedetele de la noi se vând încă foarte ieftin. Fie că e vorba de spectacole, fie că e vorba de campanii de publicitate. Un lanț de hypermarketuri mi-a propus să aranjăm un paparazzi cu coșul plin în magazinul lor. În fotografie trebuia să apărem eu, soția mea și copiii și rasplata era coșul cu alimente pe care apoi puteam să-l iau gratis. Am refuzat, dar am văzut în revistă vedete importante de la noi care au acceptat acest paparazzi aranjat.

