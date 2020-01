De Cristian Anton,

Mausoleul de la Bobda (aflat la 31 de kilometri de Timişoara), una din cele mai frumoase lăcaşe de cult romano-catolice din Banat, construit în anul 1860, se dărâmă pe zi ce trece.

Monumentul istoric este abandonat şi se degradează cu paşi repezi. După ce turnul din dreapta s-a prăbuşit în urmă cu mai mulţi ani, acum este în pericol chiar cupola principală.

“Când vă întoarceţi din vacanţa de ski din Austria opriţi-vă să vedeţi şi rămăşiţele Austriei în România! La vreo 20 km de Timişoara, în satul Bobda, lângă casa bunicilor mei, se află o biserică-monument istoric construită pe vremea Imperiului Austro-Ungar.

O ştiu prăbuşită încă din copilărie şi o văd cum moare an după an. Clopotele bisericii au fost comandate la Viena şi construcţia era renumită în fostul Imperiul Austro-Ungar. Ce au ştiut ăia să construiască am ştiut noi să prăbuşim!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Mausoleul din localitatea timişeană este o bijuterie arhitecturală. Este practic o copie a Bazilicii din oraşul Esztergom, dar şi a Bisericii Sfântul Ştefan din Budapesta.

Monumentul arată ca după apocalipsă

Acum, arată ca după apocalipsă. Cu mulţi ani în urmă a fost profanat şi cavoul, sicriile au fost sparte, iar oasele au fost scoase şi aruncate prin curte.

Magnatul local Csávossy Gyula era proprietarul unor mari suprafeţe de pământ, agricultura fiind principala îndeletnicie şi, totodată, sursă de bani. Doarece afacerile cu cereale erau printre cele mai prospere, familia Csávossy începe să construiască la Bobda un adevărat domeniu nobiliar, format din două mari clădiri: castelul familiei şi mausoleul aflat peste drum de castel, construite în secolul al XIX-lea.

Vitraliile au fost realizate la Munchen, iar cele două clopote, al căror sunet maiestuos a rămas neschimbat până astăzi, au fost fabricate la Timişoara, în atelierele lui Antonius Novotny.

