În mai multe imagini și clipuri video de marți seara, deputatul Daniel Ghiță (PSD) și o serie de parlamentari UDMR sunt surprinși într-un dialog aprins în Parlament. Conflictul a avut loc în timpul dezbaterilor despre proiectul legii bugetului de stat.

Daniel Ghiță, deputat PSD, a declarat pentru Libertatea că fostul ministru Tanczos Barna i-a făcut, marți seara, semn lui și deputatului Dan Tănasă (AUR) să vină la el, dar „în sens puțin agresiv”.

„Unde nu ne vom putea înțelege este când spun că Transilvania nu este pământ românesc și nu voi accepta și tolera oameni care vin beți la Parlament sau drogați. Sunt pe filmare că unii de la grupul UDMR miroseau a băutură. Am avut un dialog omenesc cu domnul ministru Barna și totul a decurs normal. Suntem colegi, ne vedem în fiecare zi, dar unele lucruri nu trebuiesc exagerate”, a spus Daniel Ghiță.

„Nu am avut de ce să îmi cer scuze”

Un nou dialog a avut loc între cele două părți, miercuri, în plenul Parlamentului, în jurul orei 12. În sală s-a putut observa cum deputatul Ghiță a zâmbit și a dat mâna cu mai mulți parlamentari UDMR, în semn de reconciliere. Mărturiile sunt însă diferite despre moment.

„Au venit la mine (n.r. – parlamentarii UDMR) și mi-au spus hai să ne împăcăm, hai să ne cerem scuze dacă am exagerat”, a fost versiunea lui Daniel Ghiță, relatată pentru Libertatea.

Recomandări Lege adoptată peste noapte de tandemul Ciucă-Ciolacu: Evaziunea sub un milion de euro nu se va mai pedepsi, dacă se achită prejudiciul și o amendă

El a precizat că nu și-a prezentat scuzele în fața parlamentarilor UDMR.



„M-am dus să dau mâna cu ei pentru că așa e normal, dar nu am avut de ce să îmi cer scuze, nu am făcut nimic, doar le-am reproșat două lucruri: să nu mai zică că Transilvania e pământ unguresc și doi m-a chemat într-un fel agresiv. Lucrurile sunt ok, ne-am strâns mâna și mergem mai departe pentru bugetul României”, a declarat Daniel Ghiță.

Tanczos Barna: Acuzațiile mincinoase nu își au locul

Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna susține că deputatul PSD minte când afirmă că unii parlamentari UDMR miroseau a alcool.

„Acuzațiile mincinoase nu își au locul în aceste discuții, iar domnul Ghiță să revadă video (n.r. – de marți seara). Să vadă dacă eu am fost agresiv cu dânsul”, a spus reprezentantul Uniunii.

Discuția de miercuri, din plenul Parlamentului, o descrie ca pe un gest de normalitate din partea deputatului Daniel Ghiță, semn că „ceea ce s-a întâmplat marți nu a fost în regulă”.

„Am schimbat câteva vorbe. Este normal ca indiferent de diferendele de opinii să ne comportăm în mod civilizat în Parlament. Sunt convins că și domnul Ghiță știe că ceea ce s-a întâmplat ieri lângă grupul UDMR nu a fost normal și nu au fost momente care să fie pe placul cetățenilor. Cred că agresiunea fizică și verbală trebuie să dispară din Parlament, nu sunt normale nici acele manifestări la începutul ședinței de discutare a bugetului”, a declarat Tanczos Barna pentru Libertatea.

Recomandări Ce relevanță are faptul că părinții din Carei care și-au chinuit copilul de 2 ani sunt simpatizanți ai AUR?

Potrivit acestuia, normalitatea trebuie readusă în Parlament, iar cei care „au adus circul” în forul legislativ „trebuie să își schimbe comportamentul”.

„A fost obraznic”

Daniel Ghiță nu a dorit să aibă o discuție și cu deputatul Sebastian Cernic, pe care l-a tras, marți seara, de ureche pe holurile Parlamentului.

„El a venit la mine și a fost foarte obraznic cu mine și m-a jignit, mi-a adus acuzații grave, și când m-am întâlnit cu el pe hol l-am întrebat de ce îmi aduce acuzații grave și mă jignește. La fel a fost obraznic. Eu i-am pus mâna pe față, dacă vă uitați. Nu a fost intenția mea să îl iau de ureche, ci doar de față, să îi pun mâna pe față, doar un gest prietenesc. Dacă vine să își ceară scuze, cu mare drag ne împăcăm”, a fost justificarea lui Daniel Ghiță pentru gestul său.

Social-democratul l-a acuzat pe deputatul USR că a încercat să îi pună premierului Marcel Ciolacu un cub pe cap în momentul în care acesta își ținea discursul de la prezidiul Parlamentului.

Daniel Ghiță a fost îndepărtat de Sebastian Cernic de către secretarul general al PSD, Paul Stănescu.

Urmărește-ne pe Google News