Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au avut pe ordinea de zi a ședinței online care a avut loc marți, 19 noiembrie, la ora 15.00, doar două puncte:

Proiectul de Hotărâre a Parlamentului României privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare

comune de anchetă pentru verificarea cheltuielilor efectuate de şi pentru Administraţia Prezidenţială

în perioada 2014-2024, iniţiat de Grupurile parlamentare PSD

comune de anchetă pentru verificarea cheltuielilor efectuate de şi pentru Administraţia Prezidenţială în perioada 2014-2024, iniţiat de Grupurile parlamentare PSD Proiectul de Hotărâre a Parlamentului României pentru constituirea unei Comisii parlamentare comune de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru investigarea mafiei imobiliare, pornind

de la cazul Nordis, iniţiat de Grupurile parlamentare PNL

Votul va avea loc miercuri, 20 noiembrie, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. „Ambele puncte au fost aprobate. Până mâine, la ședința plenului reunit, stabilită să înceapă la ora 10.00, va fi definitivată și componența celor două comisii”, au precizat reprezentanții Camerei Deputaților.

Ce vor parlamentarii să afle de la Administrația Prezidențială

PSD a cerut verificarea cheltuielilor făcute de Klaus Iohannis, susținător al PNL, în cei 10 ani de mandat pentru transportul de lux și escalele la Sibiu, cazări premium în deplasări, vacanțele de schi, terenurile de golf de la Vila Lac 3 și modernizările Vilei de la Neptun, acolo unde locuiește în perioada verii.

Recomandări Victor Micula, trimis de judecători la mănăstire în loc de pușcărie, după ce și-a cumpărat un arsenal prin interpuși. Milionarul e nemulțumit și cere revizuirea

De asemenea, Comisia „își propune să afle sumele alocate pentru reamenajarea vilei din Bulevardul Aviatorilor, 86, cu destinația de locuință pentru un fost șef de stat”, potrivit partidului condus de Marcel Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut, numai anul trecut, 34 de deplasări externe, care însumează cheltuieli de peste 41 de milioane de lei, adică 8,2 milioane de euro. Cheltuielile din 2023 au fost mai mult decât duble față de cele din 2022, care la rândul lor au fost duble față de 2021.

Șeful statului a mers în mai multe vizite externe cu același avion privat de lux Gulfstream G550, operat de Global Jet Luxemburg, în destinații scumpe precum SUA, Emiratele Arabe Unite, Tanzania, Capul Verde, Senegal și Coreea de Sud.

Cheltuielile pe larg au fost comunicate oficial de Administrația Prezidențială, dar cele individuale și cu avionul de lux au fost trecute la secret.

Ce vor parlamentarii să afle în cazul Nordis

Site-ul Recorder a publicat pe 7 octombrie o investigație prin care arăta că Nordis, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie.

Recomandări Închisoare cu executare pentru cei care conduc fără permis. Ce implicații ar avea o astfel de decizie

Vladimir Răzvan Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol-Ciorbă, este asociatul principal al Nordis, companie care însă a intrat în insolvență. Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal încă de anul trecut, dar dosarul a rămas doar „in rem”, adică ancheta vizează fapte, nu persoane.

PNL, partid condus de Nicolae Ciucă, a cerut o anchetă după ce g4media.ro a scris recent că președintele PSD Marcel Ciolacu și fiul său, alături de Sorin Grindeanu, Alfred Simonis şi Laura Vicol, au zburat în 2022 cu jetul privat închiriat de compania Nordis de la Ţiriac Air. Sursa citată a scris că zborul a fost pe ruta Nisa-București, după Marele Premiu de Formula 1 din Monaco.

Premierul Marcel Ciolacu s-a apărat: „Nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei. […] Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Şi eu, ca şi toată lumea, avem şi o viaţă privată”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News