Daniel Kinahan a ajuns în Irlanda după extrădarea din Dubai

În condiții de securitate maximă, avionul care îl transporta pe Daniel Kinahan, presupus lider al unei organizații criminale transnaționale, a aterizat duminică în Irlanda, după extrădarea acestuia din Emiratele Arabe Unite, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului.

Kinahan, în vârstă de 49 de ani, fusese reținut în Dubai din aprilie, după ce Irlanda a emis un mandat de arestare pe numele său pentru „presupuse infracțiuni grave de crimă organizată”.

Irlandezul este acuzat că ar fi condus din Dubai o grupare pe care autoritățile americane și europene o asociază cu o vastă rețea criminală implicată în traficul de droguri și spălarea banilor.

Avionul guvernamental irlandez, despre care presa locală relatase că urma să îl transporte pe Kinahan, a aterizat la Casement Aerodrome, o bază militară situată la vest de Dublin. Un elicopter survola zona în momentul aterizării, potrivit imaginilor AFP.

Kinahan urma să fie dus direct la Tribunalul Penal Special

După aterizare, Kinahan urma să fie arestat oficial și transportat direct la Tribunalul Penal Special din Dublin, unde urma să fie pus sub acuzare pentru conducerea unei grupări de crimă organizată, a relatat postul național de televiziune RTE.

Gruparea transnațională, cunoscută sub numele de Kinahan Organised Crime Group (KOCG), este considerată de autoritățile irlandeze cea mai puternică organizație criminală din țară. Poliția irlandeză estimează averea grupării la peste un miliard de euro.

În 2022, guvernul Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva lui Kinahan și a altor membri ai familiei sale și a oferit o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea acestora.

Daniel Kinahan, presupus lider al mafiei irlandeze, a fost extrădat din Dubai și adus sub escortă la Dublin. SUA au pus pe capul lui 5.000.000 de dolari
Daniel Kinahan. Sursa foto: Profimedia Images

Într-o declarație comună transmisă duminică, miniștrii justiției din Emiratele Arabe Unite și Irlanda l-au descris pe Kinahan drept „una dintre cele mai cunoscute persoane căutate pentru a fi urmărite penal în legătură cu criminalitatea organizată transnațională”.

„Transmite un mesaj clar”

Ministrul irlandez al justiției, Jim O‘Callaghan, a declarat pe X că extrădarea „transmite un mesaj clar că persoanele suspectate de infracțiuni grave și de crimă organizată nu vor găsi niciun refugiu în fața justiției”. El a descris operațiunea drept un „moment de referință al cooperării judiciare cu Dubai”.

La rânul său, ministrul irlandez de externe, Helen McEntee, a declarat că extrădarea reprezintă „punctul culminant al unor ani de muncă hotărâtă” desfășurată de poliția irlandeză și de guvernele succesive.

Kinahan pierduse ultimul apel împotriva extrădării din Emiratele Arabe Unite, unde locuise la vedere timp de aproximativ un deceniu înainte de arestarea sa.

Operațiune de securitate de amploare pentru transportul lui Kinahan

Presa irlandeză a relatat că autoritățile au pregătit o operațiune de securitate de amploare pentru transportul lui Kinahan. La escortă urmau să participe poliția, forțele armate și serviciul penitenciar.

Serviciul penitenciar a achiziționat recent o dubă de escortă protejată împotriva exploziilor și a gloanțelor.

Tribunalul Penal Special, unde urmează să fie adus Kinahan, este utilizat pentru dosarele privind terorismul și infracțiunile de crimă organizată.

Procesele desfășurate în această instanță au loc în fața unui complet format din trei judecători, fără juriu.

Potrivit RTE, Kinahan urma să fie ținut în arest preventiv în închisoarea de maximă securitate Portlaoise, din centrul Irlandei, unde sunt încarcerați unii dintre cei mai cunoscuți infractori din țară.

SUA susțin că Kinahan conducea operațiunile cartelului

În 2022, Departamentul Trezoreriei SUA a susținut că Kinahan coordona operațiunile zilnice ale cartelului, despre care autoritățile americane afirmă că este o organizație de trafic de narcotice activă în Irlanda, Regatul Unit și în mai multe țări din Europa continentală. Potrivit autorităților americane, gruparea era implicată și în „spălarea banilor, traficul de arme de foc și crime”.

Kinahan s-a mutat din Spania în Emiratele Arabe Unite în jurul anului 2016, după uciderea unuia dintre asociații săi și după o tentativă de asasinat asupra sa, în timpul unei cântăriri pentru un meci de box desfășurate la un hotel din Dublin.

El avea, de asemenea, legături cu o companie de management sportiv din domeniul boxului, între timp desființată, care i-a reprezentat, printre alții, pe pugiliștii Tyson Fury și Carl Frampton.

Kinahan a locuit la vedere în Dubai și s-a căsătorit acolo în 2017.

Al doilea lider al cartelului extrădat din Dubai

Daniel Kinahan este al doilea membru important al cartelului care este extrădat din Dubai.

Sean McGovern, descris de un judecător drept „locotenent de rang înalt al cartelului”, a fost extrădat după ce a fost arestat în Dubai în 2024.

În luna iunie, McGovern a fost condamnat în Irlanda la 24 de ani de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru conducerea unei grupări de crimă organizată și tentativă de omor.

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