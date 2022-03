Daniel Pancu, fostul atacant al Rapidului, a revenit duminică cu o serie de explicații pentru derapajul din interviul dat sâmbătă, precizând că regretă declarația oferită inițial, arată GSP.

„Nu am fost niciodată mai trist și mai supărat. Abia am dormit câteva ore. Numai criminal de război nu fusesem făcut. Da, sunt cuvintele mele. Dar a fost o frază neterminată din partea mea. Am trăit un an și jumătate acolo, m-am simțit foarte bine, mi-a plăcut spiritul lui Terek, mi-a plăcut atitudinea cecenilor. Singurul lucru pe care-l regret e legat de acea declarație. Am vrut să spun că știu foarte bine care sunt metodele lor și că le înțeleg pentru că am trăit. Voiam să spun și că nu sunt de acord, dar nu am mai continuat”, a declarat Daniel Pancu, la Digisport.

„Eu înțeleg pentru că am trăit acolo. Dar cum să fiu de acord cu moartea? Doar am lăsat o frază neterminată. Le înțeleg, dar nu sunt de acord. Înțeleg pentru că așa sunt cei de acolo. Dacă îi cunoști, îi înțelegi. I-am cunoscut foarte bine. Mai degrabă am vrut să spun că eu cunosc acele lucruri. Asta am vrut să spun, că eu cunosc foarte bine acele lucruri. Asta trebuia să spun”, a continuat Daniel Pancu.

Acum îmi e rușine să ies pe stradă, nu știu unde să mă ascund. Toată lumea își dă cu părerea din cauza unei diferență de nuanță. Acum sunt criminal de război. Problema e că acum e război, eu am spus asta. Am mai vorbit pe tema cecenilor, am vorbit despre lucrurile care se întâmplă acolo. Doar am relatat ce se întâmplă acolo. Daniel Pancu:

„Acolo poți să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva”

Daniel Pancu a făcut mai multe declaraţii aiuritoare în interviul acordat Fanatik. „Îl respect enorm pe Ramzan Kadîrov. Problemele cu războiul mă depășesc și nu vreau să fac comentarii politice. […] Eu nu știu de atentate sau crime, dar nu mă miră cu nimic. E un om foarte credincios și fidel legilor Islamului”, a spus Pancu.

„Ce au de învățat românii de la ceceni? Acolo poți să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață! Nu putem să mai fim niciodată ca ei. Noi am pierdut multe lucruri pe parcurs. Chiar dacă bisericile sunt din ce în ce mai populate, copiii noștri au alte exemple în viață și altă educație. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar suntem foarte departe de ei!”, a mai spus Pancu.

Ulterior, Casa de pariuri Superbet a decis să încheie colaborarea cu Daniel Pancu, după declarațiile revoltătoare, potrivit GSP.

