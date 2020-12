Știri Externe VIDEO | Imagini de senzație. Mai mulți roboți au dansat pe celebra piesă „Do you love me” De Paul Tecuceanu, . Ultimul update Joi, 31 decembrie 2020, 13:11

Patru roboți creați de Boston Dynamics au dansat, marți, pe ritmurile piesei "Do you love me", devenită celebră după apariția filmului Dirty Dancing, informează CNN.