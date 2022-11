Conform anchetei, Dănuț Pop ar fi primit în perioada noiembrie 2021 – februarie 2022, suma de 10.000 de euro, în patru tranșe, prin intermediar.

În schimbul banilor, preşedintele Partidului Ecologist ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra deputatului PSD Radu Cristescu şi ar fi promis că îl va determina să angajeze o anumită persoană pe o funcţie de consilier la cabinetul parlamentarului respectiv.

„Spre sfârșitul anului 2021, căutam o consilieră să îmi degreveze munca, să o trimit, să îmi facă, să îmi dreagă. La o masă, de față cu mai multe persoane, am întrebat dacă nu are o cunoștință isteață să o angajez la Parlament, că am nevoie.

Și (n.red. – Dănuț Pop) a zis că există o fată la el la partid, pe care o recomandă cu plăcere. Fata era isteață. Numai că fetei nu i-a plăcut. Și-a dat demisia după o lună și un pic”, a afirmat la acea vreme, Radu Cristescu, pentru Libertatea.

El a mai precizat: „Dănuț îmi este prieten, îl știu de o viață, suntem din Baia Mare amândoi” și că „nu este un om care să ceară bani”.

Tribunalul Bucureşti a respins joi, 10 noiembrie, cererea DNA de arestare preventivă a preşedintelui Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, acuzat de trafic de influenţă, acesta fiind plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

