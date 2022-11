„Spre sfârșitul anului 2021, căutam o consilieră să îmi degreveze munca, să o trimit, să îmi facă, să îmi dreagă. La o masă, de față cu mai multe persoane, am întrebat dacă nu are o cunoștință isteață să o angajez la Parlament, că am nevoie. Și (n.red. Dănuț Pop) a zis că există o fată la el la partid, pe care o recomandă cu plăcere. Fata era isteață. Numai că fetei nu i-a plăcut. Și-a dat demisia după o lună și un pic. Nu s-a integrat, nu i-a plăcut. Era în februarie”, a afirmat Radu Cristescu pentru Libertatea.

El a mai precizat că „Dănuț îmi este prieten, îl știu de o viață, suntem din Baia Mare amândoi” și că „nu este un om care să ceară bani”.

Procurorii DNA au decis miercuri, 9 noiembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a președintelui Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop, după mai multe ore de audieri, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

El este acuzat de trafic de influență, mai precis că ar fi primit 10.000 de euro ca să aranjeze angajarea unei persoane drept consilier al unui parlamentar PSD, este vorba despre deputatul Radu Cristescu, au susținut surse politice pentru Libertatea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A pierdut totul într-un cazinou din București și folosea metode imorale pentru a face clienții dependenți de ruletă. Neașteptat cu ce se ocupă fiul și soția lui

Playtech.ro Apare O NOUĂ RUSIE! Ţara e în plină transformare, e o lovitură mare pentru Vladimir Putin

Viva.ro Fulgy a fost condamnat DEFINITIV la închisoare. Sentința este definitivă

Observatornews.ro Factură monstruoasă la energie primită de un cetățean din Ilfov: "Se urmărește falimentarea românilor"

Știrileprotv.ro Cutremur puternic în Italia, în urmă cu puțin timp! Speriați, oamenii au ieșit pe străzi. Orașele în care a fost resimțit seismul

FANATIK.RO Fulgy, condamnat penal definitiv! Mezinul Clejanilor rămâne cu doi ani de pușcărie pentru tâlhărie

Orangesport.ro 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2022. Vărsătorii sunt blocați în propriile temeri și asta le complică viața până la un nivel pe care nu l-au mai trăit