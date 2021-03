De când a venit pe lume, David-Luca Dorojan, din București, duce o luptă cruntă pentru supraviețuire. Destinul crud l-a așezat pe băiat în mijlocul unei povești dure de viață cu medici în cabinetele cărora a crescut și cu boli îngrozitoare care-l chinuie încă de la naștere. Dar și cu tratamente dătătoare de speranțe că, într-o bună zi, va putea simți bucuria de a merge.

Însă pentru ca visul să devină realitate, băiețelul fără copilărie, care nu știe ce înseamnă bucuria primilor pași, are nevoie în fiecare lună de 12.000 de lei, bani pentru tot felul de terapii care să-i ajute mușchii „topiți” de hipotonia severă de care suferă.

Hipotonie severă (o maladie care i-a afectat mușchii, mai ales pe cei ai picioarelor), hipotiroidism secundar (o disfuncție a glandei tiroide) și cromozom 14 congenital (o eroare genetică în structura ADN-ului). Toate aceste boli sunt în fișa medicală a lui David-Luca încă de când băiatul era un bebeluș de zece luni. Fiecare dintre aceste maladii – depistate în decursul primelor zece luni de viață ale copilului născut într-un spital din Londra -, au căzut ca un trăsnet peste bieții lui părinți, Roxana-Florentina, 39 de ani, și Emil-Adrian, 40 de ani.

Diagnosticarea lui David-Luca a fost cu atât mai dramatică și mai greu de suportat cu cât primele zece luni de viață ale copilului au însemnat o perioadă cumplită, în care bebelușul a fost hrănit doar artificial, prin tub naso-gastric.

Băiatul, aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România, a trecut peste acea perioadă critică, însă a rămas captiv în acest coșmar și acum, după cinci ani. Nu a mai putut ieși din ghearele hipotoniei severe, maladia cu care a venit pe lume și care i-a „topit” mușchii întregului corp, mai ales pe cei ai picioarelor. O boală cruntă, care i-a „furat” bucuria de a merge.

Boala cu care David s-a născut (n.r. – hipotonie severă) a fost extrem de agresivă. Aproape un an am trecut prin momente cumplite, nu știam ce urma să fie a doua zi… Nu știam ce se va întâmpla cu el, mai ales că primeam numai vești groaznice de la medicii care îi tot descopereau boli, una mai gravă decât cealaltă. Dar, împreună, am reușit să depășim acea perioadă critică.

Mama lui David-Luca.