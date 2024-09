Un număr de 11 copii ar urma să beneficieze de campania umanitară în care s-a implicat sportivul.

„Sunt David și împreună cu Hope and Homes for Children vom începe să construim o casă pentru 11 copii care nu au un Acasă. Am purtat acest echipament cu bucurie atunci când am câștigat titlul de campion olimpic și-mi doresc să transform această amintire într-o casă, pentru acești copii care acum sunt în grija statului”, spune David Popovici, într-un clip video postat pe YouTube de Fundația Hope and Homes for Children România.

Potrivit acestora, suma pe care speră să o strângă este de 115.000 de euro, bani din care se va construi o casă familială pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament al sectorului 5 din București.

Pentru a realiza acest lucru, Popovici își donează tricoul, bluza, pantalonii de trening și încălţămintea sport, iar premiul va fi oferit chiar de el.

„Pentru că lucrurile mărețe se pot realiza împreună, am nevoie de fiecare dintre voi, pentru că nimeni nu poate reuși singur. Eu am avut și am în spate o echipă formidabilă. Ei nu au pe nimeni, însă acum ne pot avea pe noi toți. Donează minim 50 de lei până în data de 9 octombrie, dată la care, prin tragere la sorți, poți câștiga acest echipament. Voi fi onorat să ți-l înmânez personal. Să fim buni și să fim mulți!”, a precizat campionul olimpic.

