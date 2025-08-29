Sportivul a luat masa alături de un prieten, iar după cină, Popovici a făcut fotografii cu localnicii și turiștii din zonă.

Meniul ales de David Popovici la Sibiu

Restaurantul Kulinarium, unde a luat cina, a postat imagini pe Facebook, menționând: „Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!”.

David Popovici, campion olimpic, a impresionat prin modestia și bunul său simț. „A stat la o masa spre turn și după ce a luat cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, spune unul dintre martori.

În ceea ce privește meniul, campionul olimpic și mondial a optat pentru ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut.

Vizita lui David Popovici la Sibiu a adus bucurie localnicilor și a demonstrat încă o dată modestia acestui sportiv de excepție, apreciat atât pentru performanțele sale, cât și pentru atitudinea sa.

Performanțele lui David Popovici

David Popovici este singurul sportiv din lume care a câștigat de două ori aurul la 100 m și 200 m liber la Campionatele Mondiale de natație, în 2022 și 2025.

El deține recordul european la 100 m liber și recordurile mondiale de juniori la 100 m liber, 200 m liber și 100 m liber în bazin scurt.

David Popovici este cvadruplu campion european, cu două titluri în 2022 și 2024.

Cu timpul de 46,51 secunde, el deține recordul Campionatului Mondial de Natație la 100 m liber și a fost deținătorul recordului mondial la această probă, având acum al doilea cel mai rapid timp din istorie.