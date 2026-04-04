Complexitatea internă este adevăratul adversar, nu China

La Wolfsburg și Stuttgart domină teama de China. Însă adevăratul adversar nu se află pe linia de producție din Shanghai, ci la masa de proiectare din Untertürkheim. O nouă analiză demontează cea mai mare eroare a constructorilor auto germani: nu salariile mari sunt problema care îi lasă în urmă, ci propria lor complexitate.

Mitul avantajului salarial

O analiză recentă a companiei de consultanță Roland Berger demontează mitul dezavantajului salarial german. Avantajul masiv de cost al Chinei apare cu mult înainte ca primul muncitor să ajungă pe linia de producție.

Aproximativ 60% din economii sunt decise deja în faza de proiectare. În timp ce inginerii germani se pierd în detalii, producătorii chinezi mizează pe simplificare radicală.

Sfârșitul complexității germane

Rețeta succesului pare banală, dar este extrem de eficientă:

Mai puține componente: reducere la esențial

Focalizare pe utilitate: funcții pe care clientul le folosește cu adevărat

Logică digitală: integrare și conectivitate încă de la început

Rezultatul: un preț cu până la 30% mai mic decât cel al concurenței europene – la un nivel tehnic comparabil.

Dar, în primă fază, nu este vorba despre bani, ci despre timp. În industria auto, viteza este moneda cea mai dură. Producătorii chinezi lansează modele noi, în medie, cu 14 luni mai repede decât VW, BMW sau Mercedes.

Trucul: 80% din testări au loc în simulări. Software-ul și hardware-ul nu sunt dezvoltate pe rând, în structuri rigide, ci în paralel. În timp ce în Germania încă se discută specificațiile, în China prototipul rulează deja – atât digital, cât și fizic.

Fidelitatea față de locație nu salvează situația

Speranța că avantajul va dispărea dacă BYD sau Nio produc în Europa este o iluzie. Chiar dacă mașinile chinezești sunt fabricate aici, aproximativ 80% din avantajul de eficiență rămâne. Motivul: chinezii nu exportă doar mașini, ci întregul mod de lucru. Structura bate locația.