De ce cafeaua poate provoca somnolență?

În timpul condusului pe distanțe lungi, oboseala se instalează adesea fără a fi observată. La începutul călătoriei, șoferul se simte alert, dar, treptat, atenția scade, privirea devine fixă, iar reacțiile la situațiile din trafic încetinesc.

În acest moment critic, mulți șoferi apelează la o ceașcă de cafea pentru a-și recăpăta energia, sperând într-un efect rapid. Dar cum influențează cafeaua organismul cu adevărat?

Cafeaua nu oferă energie suplimentară organismului, ci doar maschează oboseala.

Cofeina, principalul său ingredient activ, blochează receptorii oboselii din creier, creând o senzație temporară de vitalitate. Totuși, acest efect dispare adesea în mai puțin de 30 de minute, lăsând loc unui sentiment de moleșeală accentuată.

De ce simțim somnolență după ce bem cafea?

Somnolența ce urmează consumului de cafea are o explicație științifică. Aceasta decurge dintr-un efect dublu asupra sistemului nervos.

După ce efectul stimulant al cofeinei dispare, alte substanțe chimice din boabele de cafea intră în acțiune. Printre acestea, teobromina joacă un rol important, având efecte relaxante și liniștitoare asupra corpului.

Când „scutul” oferit de cofeină dispare, șoferul poate resimți brusc o pierdere a energiei, cu o senzație de oboseală musculară și pleoape grele. Această stare poate accentua oboseala acumulată în timpul condusului, crescând riscul de accidente.

Cafea boabe sau solubilă: Care este alegerea mai bună?

Cafeaua din boabe proaspăt măcinate este mai bogată în cofeină, ceea ce asigură o creștere rapidă a atenției. Totuși, acest efect este temporar.

Pe de altă parte, cafeaua solubilă, supusă unui proces industrial, pierde o parte semnificativă din cofeină, dar păstrează compuși relaxanți precum teobromina.

Astfel, efectul de energie poate fi aproape inexistent, iar senzația de somnolență apare mai devreme, ceea ce o face o alegere riscantă pentru șoferii obosiți.

Soluții pentru a rămâne alert la volan

Specialiștii în siguranța rutieră subliniază că nu există stimulente artificiale care să înlocuiască odihna naturală.

Cea mai eficientă metodă pentru recăpătarea concentrării este o pauză regulată.

Părăsirea mașinii pentru câteva minute, ieșirea la aer curat și câteva exerciții fizice ușoare pot îmbunătăți circulația sângelui și oxigenarea creierului.

Aceste pauze scurte pot reduce semnificativ riscul de a face greșeli critice la volan, oferindu-le șoferilor claritate mentală și siguranță în continuarea călătoriei.

