Izvoare termale „liniștite” într-un articol care părea real

Articolul, între timp șters de pe site-ul agenției Tasmania Tours, recomanda așa-numitele „Weldborough Hot Springs”, descrise drept un „refugiu liniștit” în pădurile din nord-estul Tasmaniei. Locul era prezentat ca o destinație preferată de drumeți, ideală pentru relaxare în natură. Doar că aceste izvoare termale nu există în realitate.

Weldborough este un mic oraș rural din Tasmania, situat la aproximativ 110 kilometri de Launceston. Localitatea în sine există dar este izolată, undeva departe de ochii lumii, însă izvoarele termale promovate în articol erau complet inventate de inteligența artificială care a generat textul.

„Oamenii au început să vină pe capete”

Primele semne că ceva este în neregulă au apărut la hotelul local din Weldborough. Proprietara acestuia, Kristy Probert, a declarat pentru CNN că a fost luată prin surprindere de întrebările turiștilor.

„La început au fost doar câteva telefoane”, a spus ea. „Apoi oamenii au început să vină pe capete. Primeam cam cinci telefoane pe zi și cel puțin două-trei persoane veneau direct la hotel să întrebe unde sunt izvoarele.”

Zona este una extrem de izolată, iar apariția constantă a turiștilor în căutarea unui loc inexistent a părut, inițial, complet inexplicabilă. „Le spuneam tuturor: dacă le găsiți, berea e din partea mea”, le spunea femeia turiștilor.

Doar un râu înghețat, nici urmă de izvoare termale

În realitate, spune Probert, singura apă din zonă este râul Weld, cunoscut pentru temperaturile extrem de scăzute.

„E înghețat”, a explicat ea pentru CNN. Râul este frecventat mai ales de prospectori care caută safire și staniu și care intră în apă purtând costume de neopren.

„Există o saună într-un oraș din apropiere. Poți merge acolo și apoi să sari în apa rece a râului. Dar izvoare termale nu avem”, a insistat în continuare proprietara hotelului, vechi de aproximativ 250 de ani.

Agenția de turism: „AI-ul nostru a dat-o complet în bară”

Scott Hennessey, proprietarul companiei Australian Tours and Cruises, care operează brandul Tasmania Tours, a recunoscut public greșeala într-un interviu acordat Australian Broadcasting Corporation.

„AI-ul nostru a dat-o complet în bară”, a spus el.

Hennessey a explicat că materialele de marketing fuseseră realizate de o firmă terță și că articolul a fost publicat în timp ce el se afla în afara țării, fără verificarea obișnuită. „Încercăm să concurăm cu jucătorii mari. Asta înseamnă că trebuie să ai conținut nou și actualizat tot timpul”, a declarat el.

„Nu suntem o escrocherie. Suntem un cuplu căsătorit care încearcă să facă lucrurile corect. Suntem oameni reali și avem angajați”, a mai spus proprietarul agenției.

Într-un punct de vedere transmis ulterior CNN, Australian Tours and Cruises a spus că reacțiile apărute au avut un impact major asupra afacerii. „Ura online și daunele aduse reputației noastre au fost absolut devastatoare”, a transmis compania. „Încercăm doar să mergem mai departe și să lăsăm acest episod în urmă.”

Avertismentul experților: AI-ul poate „halucina”

Anne Hardy, profesor asociat de turism la Southern Cross University din Australia, a explicat pentru CNN că inteligența artificială este deja folosită pe scară largă în industria turismului. Potrivit ei, aproximativ 37% dintre turiști folosesc AI pentru recomandări de călătorie sau pentru construirea itinerariilor.

„Turiștii tind să aibă mai multă încredere în AI decât în site-urile de recenzii”, a spus Hardy.

Totuși, avertizează ea, inteligența artificială poate produce erori serioase, cunoscute drept „halucinații”.

„Cercetările arată că aproximativ 90% dintre itinerariile generate de AI conțin greșeli”, a explicat profesoara. În zone izolate, cum sunt traseele din Tasmania fără semnal sau servicii, astfel de erori pot deveni periculoase.

Anne Hardy recomandă ca AI-ul să fie folosit doar ca punct de plecare, nu ca sursă unică de informare. „Folosiți ghiduri de încredere, agenți de turism, site-uri de recenzii. Și întrebați gazdele sau personalul local dacă informațiile sunt corecte, dacă totuși alegeți să folosiți AI”, a spus ea.

Ploi torențiale, vijelii, ger și temperaturi de până la -14 grade. Harta zonelor vizate de avertizările meteo emise de ANM
Știri România 10:54
Ploi torențiale, vijelii, ger și temperaturi de până la -14 grade. Harta zonelor vizate de avertizările meteo emise de ANM
Un șofer român de 27 de ani transporta pe A1 Deva - Nădlac patru motociclete, în valoare de 30.000 de euro, căutate de polițiștii din Cehia
Știri România 10:28
Un șofer român de 27 de ani transporta pe A1 Deva – Nădlac patru motociclete, în valoare de 30.000 de euro, căutate de polițiștii din Cehia
Steven Seagal își vinde vila de lux de lângă Moscova. Cum arată conacul, care în 2016 avea o valoare de 1,3 milioane dolari
Stiri Mondene 11:00
Steven Seagal își vinde vila de lux de lângă Moscova. Cum arată conacul, care în 2016 avea o valoare de 1,3 milioane dolari
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune"
Stiri Mondene 10:35
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu"
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Politică 28 ian.
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
