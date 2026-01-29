Cod galben de vânt pentru opt județe din țară

Un cod galben de vânt va intra în vigoare joi, 29 ianuarie 2026, și va fi valabil până sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Avertizarea meteorologică vizează județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.

Vreme deosebit de rece în restul țării

În perioada 29 ianuarie, ora 20:00 – 1 februarie 2026, ora 18:00, în majoritatea teritoriului se vor înregistra fenomene meteorologice extreme precum ploi torențiale, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii și ger.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h. Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

De asemenea, până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

