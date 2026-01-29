Cod galben de vânt pentru opt județe din țară

Un cod galben de vânt va intra în vigoare joi, 29 ianuarie 2026, și va fi valabil până sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Avertizarea meteorologică vizează județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.

harta care arata cod galben de vant pentru județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța, valabil începând cu 29 ianuarie până pe 31 ianuarie 2026
Un cod galben de vânt va intra în vigoare joi, 29 ianuarie 2026, și va fi valabil până sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Foto: ANM

Vreme deosebit de rece în restul țării

În perioada 29 ianuarie, ora 20:00 – 1 februarie 2026, ora 18:00, în majoritatea teritoriului se vor înregistra fenomene meteorologice extreme precum ploi torențiale, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii și ger.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h. Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

De asemenea, până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O farmacistă a dezvăluit cum se aplică, de fapt, crema Nivea din cutia albastră

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan a răbufnit și i-a dat cea mai puternică replică Olguței Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat craiovenii în frig: "Să discutăm foarte deschis lucrurile". Nervos, premierul a scos la iveală o informație care a devenit subiectul zilei
Viva.ro
Ilie Bolojan a răbufnit și i-a dat cea mai puternică replică Olguței Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat craiovenii în frig: "Să discutăm foarte deschis lucrurile". Nervos, premierul a scos la iveală o informație care a devenit subiectul zilei
Se închide magazinul iubit de toți românii, iar decizia a fost luată chiar acum! Vestea a stârnit un val uriaș de reacții. Nimeni nu se aștepta la o astfel de mișcare, mai ales în această perioadă!
Unica.ro
Se închide magazinul iubit de toți românii, iar decizia a fost luată chiar acum! Vestea a stârnit un val uriaș de reacții. Nimeni nu se aștepta la o astfel de mișcare, mai ales în această perioadă!
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Elle.ro
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
gsp
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
GSP.RO
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
GSP.RO
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un șofer român de 27 de ani transporta pe A1 Deva - Nădlac patru motociclete, în valoare de 30.000 de euro, căutate de polițiștii din Cehia
Știri România 10:28
Un șofer român de 27 de ani transporta pe A1 Deva – Nădlac patru motociclete, în valoare de 30.000 de euro, căutate de polițiștii din Cehia
Condamnare dură pentru manelistul care a încercat s-o ardă de vie pe iubita lui. Judecătorii i-au calculat pedeapsa prin raportare la închisoarea pe viață
Exclusiv
Știri România 10:00
Condamnare dură pentru manelistul care a încercat s-o ardă de vie pe iubita lui. Judecătorii i-au calculat pedeapsa prin raportare la închisoarea pe viață
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Elle.ro
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Steven Seagal își vinde vila de lux de lângă Moscova. Cum arată conacul, care în 2016 avea o valoare de 1,3 milioane dolari
Stiri Mondene 11:00
Steven Seagal își vinde vila de lux de lângă Moscova. Cum arată conacul, care în 2016 avea o valoare de 1,3 milioane dolari
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Stiri Mondene 10:35
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari. Costuri de trai mici şi sistem de sănătate de calitate
ObservatorNews.ro
Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari. Costuri de trai mici şi sistem de sănătate de calitate
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Trei frați de 6, 8 și 9 ani au murit sub ochii mamei lor după ce au căzut într-un lac în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Trei frați de 6, 8 și 9 ani au murit sub ochii mamei lor după ce au căzut într-un lac în... Vezi mai mult

Politic

Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Politică 28 ian.
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Marius Șumudică anunță din Arabia Saudită jucătorul de care depinde FCSB. Este un mesaj public pentru Gigi Becali – FCSB fără el e ca nunta fără lăutari
Fanatik.ro
Marius Șumudică anunță din Arabia Saudită jucătorul de care depinde FCSB. Este un mesaj public pentru Gigi Becali – FCSB fără el e ca nunta fără lăutari
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani