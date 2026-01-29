Celebrul actor american Steven Seagal își vinde vila impresionantă de pe Rublevka, zona exclusivistă a regiunii Moscova, scrie Apa.az, citând compania de consultanță NF Group.

Cum arată vila actorului

Vila, cu o suprafață de 500 de metri pătrați, este un exemplu al stilului „Modern American Classic”. Aceasta include trei dormitoare spațioase, trei băi elegante, un cinematograf privat, o sală de vinuri, un birou și un garaj suficient pentru două mașini. Prețul exact al proprietății nu a fost dezvăluit.

Totuși, conform jurnaliștilor, când Steven Seagal a achiziționat această locuință în 2016, după ce a obținut cetățenia rusă, valoarea sa era estimată între 80 și 100 de milioane de ruble (aproximativ 1,3 milioane de dolari).

Această vânzare reflectă o schimbare semnificativă pentru actorul care a fost asociat cu Rusia în ultimii ani, după ce a primit cetățenia și a devenit o figură publică în țară. Vila sa de pe Rublevka, o zonă cunoscută pentru luxul și exclusivitatea sa, reprezintă un simbol al statutului său internațional.

Rublevka este recunoscută ca una dintre cele mai scumpe regiuni din Rusia, unde artiști, politicieni și oameni de afaceri influenți își construiesc reședințele.

Steven Seagal, susținător al relațiilor ruso-americane

Vila lui Seagal, cu designul său modern și facilitățile premium, se încadrează perfect în peisajul zonei. Această tranzacție atrage atenția nu doar asupra proprietății în sine, ci și asupra actorului care, de-a lungul timpului, a fost un susținător vocal al relațiilor ruso-americane.

Vânzarea poate marca o nouă etapă în viața sa, posibil un pas către reorientarea carierei sau a vieții personale. Rămâne de văzut cine va deveni noul proprietar al acestei vile spectaculoase, care poartă amprenta unui star internațional precum Steven Seagal.

