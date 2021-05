Știri Externe „În școala online, atenția copiilor se împarte în ecrane”. Câtă nevoie mai este astăzi de cărțile tipărite? De Andrada Lăutaru (traducere), . Ultimul update Sâmbătă, 08 mai 2021, 09:50

Poate că scroll-ul funcționează în social media, dar experții spun că în ceea ce privește temele, elevii învață mai bine când citesc din cărți autentice. Asta pentru că procesul lecturii e mai lent. După un an pandemic, în care școala s-a mutat în online și ecranele au devenit manuale, mai există oare cale de întoarcere spre cărți? În ce măsură influențează formatul cărților modul de învățare, explică The New York Times.