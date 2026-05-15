Flávio Bolsonaro candidează la președinție din partea dreptei din Brazilia

Flávio Bolsonaro, principalul candidat la președinție de dreapta din Brazilia, a fost surprins cerându-i bancherului acuzat de corupție 26,8 milioane de dolari (20 de milioane de lire sterline) pentru a finanța un film despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, notează Guardian.

Mesajele vocale și textul scurs au fost publicate miercuri de Intercept Brasil și ulterior recunoscute de Flávio Bolsonaro, un senator de extremă dreapta care este la egalitate în sondaje cu președintele Luiz Inácio Lula da Silva înainte de alegerile din octombrie.

Incidentul e considerat cea mai serioasă lovitură de când senatorul și-a anunțat candidatura ca reprezentant al tatălui său, deoarece fostul președinte este în arest la domiciliu după ce a fost condamnat pentru o tentativă de lovitură de stat.

Avea nevoie de bani să plătească pentru filmul despre tatăl său

În înregistrări, Flávio Bolsonaro poate fi auzit cerând 26,8 milioane de dolari pentru un film biografic „eroic” în care Jair Bolsonaro este interpretat de Jim Caviezel, cel care l-a interpretat pe Iisus în filmul lui Mel Gibson din 2004, Patimile lui Hristos.

Cererile au fost adresate bancherului Daniel Vorcaro, care se află în prezent în închisoare și în centrul a ceea ce mulți consideră cea mai mare fraudă bancară din țară și unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din istoria recentă, cu pierderi de milioane de dolari.

În mesajele trimise înainte de arestarea sa – dar când multe dintre acuzațiile împotriva sa erau deja cunoscute – Flávio se referă la bancher ca la „frate” și îl presează să plătească pentru a se asigura că Caviezel și regizorul Cyrus Nowrasteh sunt plătiți.

„Suntem într-un moment foarte decisiv pentru film și, deoarece există multe plăți restante, toată lumea este tensionată… Imaginați-vă că am intra în incapacitate de plată cuiva ca Jim Caviezel sau Cyrus… Ar fi foarte rău”, spune Bolsonaro junior.

Până și extrema dreaptă a reacționat

Dezvăluirile au declanșat o reacție negativă semnificativă, chiar și în rândul extremei drepte.

Romeu Zema, guvernatorul statului Minas Gerais, care este candidat la președinție, dar a evitat în mare măsură să critice familia Bolsonaro, a numit înregistrările „o palmă peste fața brazilienilor decenți”, în timp ce un congresman conservator a sugerat că ar fi mai bine să-l înlocuiască pe Flávio în campanie cu soția lui Bolsonaro, Michelle.

„Lovitura dată campaniei lui Flávio este brutală – de departe cea mai proastă veste pentru campania sa de până acum”, a spus sociologul Celso Rocha de Barros.

„Acreditările antisistem ale lui Flávio, care l-au ajutat să se alinieze cu Lula, s-ar putea eroda rapid”, a adăugat Barros.

Cine este bancherul din închisoare

Vorcaro era acționarul majoritar al micii bănci private Master Bank și este acuzat că a fraudat mulți dintre cei 800.000 de clienți ai săi cu sute de milioane de lire sterline, oferind randamente mult peste ratele pieței. Pentru a acoperi pierderile și a continua extinderea, ar fi plătit milioane de lire sterline unor funcționari publici și politicieni.

Vorcaro neagă toate acuzațiile și așteaptă procesul în închisoare.

Scandalul a zguduit societatea braziliană din fotbal, religie, politică și sistemul judiciar – și a ajuns pentru prima dată la familia Bolsonaro săptămâna trecută, când poliția l-a acuzat pe senatorul Ciro Nogueira, un fost membru important al cabinetului fostului președinte, că a primit mită lunară pentru a acționa în interesul bancherului. Nogueira neagă acuzațiile.

Când mesajele lui Flávio către Vorcaro au fost dezvăluite miercuri, acesta a negat inițial povestea, dar ulterior a recunoscut-o, spunând că este vorba de „un fiu care caută sponsorizare privată pentru un film privat despre povestea tatălui său”.

În mesaje, el îl invită pe Vorcaro la o cină privată cu Caviezel și Nowrasteh în São Paulo, iar bancherul răspunde sugerând ca aceasta să aibă loc la el acasă. Caviezel și Nowrasteh nu sunt acuzați de fapte ilegale; niciunul dintre ei nu a vrut să comenteze.

Bolsonaro nu a răspuns solicitărilor de comentarii și, în postarea sa de pe rețelele de socializare, nu a spus dacă a primit în cele din urmă banii. Cu toate acestea, ziarul O Globo scrie că au fost plătiți cel puțin 12 milioane de dolari, iar documentele depuse la autoritățile fiscale și menționate de ziar arată că o parte din fonduri au fost într-adevăr transferate către o companie intermediară.

Suma este mult peste bugetele a două filme braziliene de succes internațional: „Încă sunt aici”, care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film internațional în 2025, cu un buget de 8,9 milioane de dolari, și „Agentul secret”, nominalizat la premiul pentru cel mai bun film în 2026, cu 5,6 milioane de dolari.

Unii au făcut comparații între bugetul neobișnuit de mare pentru standardele braziliene și cele 40 de milioane de dolari plus 35 de milioane de dolari cheltuite de Amazon pentru marketingul unui documentar despre prima doamnă a SUA, Melania Trump.

În cazul lui Bolsonaro, compania de producție a filmului și producătorul executiv și scenaristul său – un fost ministru al lui Bolsonaro – au negat că proiectul a primit fonduri de la Vorcaro sau de la banca sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Știri România 11:00
Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Știri România 09:41
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Parteneri
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Adevarul.ro
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna
Fanatik.ro
Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Stiri Mondene 11:00
Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea lui la Survivor: „Am nevoie de o mică dietă”
Stiri Mondene 10:29
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea lui la Survivor: „Am nevoie de o mică dietă”
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
ObservatorNews.ro
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Mediafax.ro
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax.ro
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Politică 15 mai
Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Politică 15 mai
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?