Flávio Bolsonaro candidează la președinție din partea dreptei din Brazilia

Flávio Bolsonaro, principalul candidat la președinție de dreapta din Brazilia, a fost surprins cerându-i bancherului acuzat de corupție 26,8 milioane de dolari (20 de milioane de lire sterline) pentru a finanța un film despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, notează Guardian.

Mesajele vocale și textul scurs au fost publicate miercuri de Intercept Brasil și ulterior recunoscute de Flávio Bolsonaro, un senator de extremă dreapta care este la egalitate în sondaje cu președintele Luiz Inácio Lula da Silva înainte de alegerile din octombrie.

Incidentul e considerat cea mai serioasă lovitură de când senatorul și-a anunțat candidatura ca reprezentant al tatălui său, deoarece fostul președinte este în arest la domiciliu după ce a fost condamnat pentru o tentativă de lovitură de stat.

Avea nevoie de bani să plătească pentru filmul despre tatăl său

În înregistrări, Flávio Bolsonaro poate fi auzit cerând 26,8 milioane de dolari pentru un film biografic „eroic” în care Jair Bolsonaro este interpretat de Jim Caviezel, cel care l-a interpretat pe Iisus în filmul lui Mel Gibson din 2004, Patimile lui Hristos.

Cererile au fost adresate bancherului Daniel Vorcaro, care se află în prezent în închisoare și în centrul a ceea ce mulți consideră cea mai mare fraudă bancară din țară și unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din istoria recentă, cu pierderi de milioane de dolari.

În mesajele trimise înainte de arestarea sa – dar când multe dintre acuzațiile împotriva sa erau deja cunoscute – Flávio se referă la bancher ca la „frate” și îl presează să plătească pentru a se asigura că Caviezel și regizorul Cyrus Nowrasteh sunt plătiți.

„Suntem într-un moment foarte decisiv pentru film și, deoarece există multe plăți restante, toată lumea este tensionată… Imaginați-vă că am intra în incapacitate de plată cuiva ca Jim Caviezel sau Cyrus… Ar fi foarte rău”, spune Bolsonaro junior.

Până și extrema dreaptă a reacționat

Dezvăluirile au declanșat o reacție negativă semnificativă, chiar și în rândul extremei drepte.

Romeu Zema, guvernatorul statului Minas Gerais, care este candidat la președinție, dar a evitat în mare măsură să critice familia Bolsonaro, a numit înregistrările „o palmă peste fața brazilienilor decenți”, în timp ce un congresman conservator a sugerat că ar fi mai bine să-l înlocuiască pe Flávio în campanie cu soția lui Bolsonaro, Michelle.

„Lovitura dată campaniei lui Flávio este brutală – de departe cea mai proastă veste pentru campania sa de până acum”, a spus sociologul Celso Rocha de Barros.

„Acreditările antisistem ale lui Flávio, care l-au ajutat să se alinieze cu Lula, s-ar putea eroda rapid”, a adăugat Barros.

Cine este bancherul din închisoare

Vorcaro era acționarul majoritar al micii bănci private Master Bank și este acuzat că a fraudat mulți dintre cei 800.000 de clienți ai săi cu sute de milioane de lire sterline, oferind randamente mult peste ratele pieței. Pentru a acoperi pierderile și a continua extinderea, ar fi plătit milioane de lire sterline unor funcționari publici și politicieni.

Vorcaro neagă toate acuzațiile și așteaptă procesul în închisoare.

Scandalul a zguduit societatea braziliană din fotbal, religie, politică și sistemul judiciar – și a ajuns pentru prima dată la familia Bolsonaro săptămâna trecută, când poliția l-a acuzat pe senatorul Ciro Nogueira, un fost membru important al cabinetului fostului președinte, că a primit mită lunară pentru a acționa în interesul bancherului. Nogueira neagă acuzațiile.

Când mesajele lui Flávio către Vorcaro au fost dezvăluite miercuri, acesta a negat inițial povestea, dar ulterior a recunoscut-o, spunând că este vorba de „un fiu care caută sponsorizare privată pentru un film privat despre povestea tatălui său”.

În mesaje, el îl invită pe Vorcaro la o cină privată cu Caviezel și Nowrasteh în São Paulo, iar bancherul răspunde sugerând ca aceasta să aibă loc la el acasă. Caviezel și Nowrasteh nu sunt acuzați de fapte ilegale; niciunul dintre ei nu a vrut să comenteze.

Bolsonaro nu a răspuns solicitărilor de comentarii și, în postarea sa de pe rețelele de socializare, nu a spus dacă a primit în cele din urmă banii. Cu toate acestea, ziarul O Globo scrie că au fost plătiți cel puțin 12 milioane de dolari, iar documentele depuse la autoritățile fiscale și menționate de ziar arată că o parte din fonduri au fost într-adevăr transferate către o companie intermediară.

Suma este mult peste bugetele a două filme braziliene de succes internațional: „Încă sunt aici”, care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film internațional în 2025, cu un buget de 8,9 milioane de dolari, și „Agentul secret”, nominalizat la premiul pentru cel mai bun film în 2026, cu 5,6 milioane de dolari.

Unii au făcut comparații între bugetul neobișnuit de mare pentru standardele braziliene și cele 40 de milioane de dolari plus 35 de milioane de dolari cheltuite de Amazon pentru marketingul unui documentar despre prima doamnă a SUA, Melania Trump.

În cazul lui Bolsonaro, compania de producție a filmului și producătorul executiv și scenaristul său – un fost ministru al lui Bolsonaro – au negat că proiectul a primit fonduri de la Vorcaro sau de la banca sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE